Wetterumschwung in der Steiermark: Gewitter, Regen und deutliche Abkühlung

Nach sommerlich warmen Tagen zum Wochenbeginn steht in der Steiermark ein markanter Wetterwechsel bevor. Bereits ab Dienstag ziehen Gewitter, Regen und kräftige Windböen auf. Zur Wochenmitte folgt eine spürbare Abkühlung.

Der Sommer zeigt sich zu Beginn der neuen Woche in der Steiermark noch einmal von seiner warmen Seite. Doch die hochsommerlichen Temperaturen sind nur von kurzer Dauer. Laut GeoSphere gibt es bereits in den kommenden Tagen einen markanten Wetterumschwung, der Regen, Gewitter und deutlich kühlere Luft ins Bundesland bringt.

Noch einmal Sommerwetter zum Wochenstart

Am Sonntag und Montag dürfen sich die Steirer noch über freundliches Wetter freuen. Die Sonne zeigt sich häufig, dazu steigen die Temperaturen vielerorts auf sommerliche Werte. Vor allem am Montag sind Höchstwerte von bis zu 29 Grad möglich. Vereinzelt können sich über den Bergen bereits erste Regenschauer oder Gewitter bilden. In vielen Regionen bleibt es jedoch zunächst trocken und warm. „Am Montag steht ein sonniger und warmer Sommertag bevor. Lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, regionale morgendliche Wolken im Süden lichten sich. Hier überwiegt dann der Sonnenschein. Im Bergland hingegen bilden sich in der labil geschichteten Luft im Laufe des Tages einige mächtige Quellwolken, die sich stellenweise zu Regenschauern und Gewittern entwickeln. Nach Frühtemperaturen zwischen 10 und 15 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf 24 bis 28 Grad an“, heißt es seitens GeoSphere.

Gewitter und Sturmböen ab Dienstag

Bereits am Dienstag kündigt sich aber eine deutliche Wetteränderung an. Von Westen und Süden strömen unterschiedliche Luftmassen nach Mitteleuropa und sorgen für eine zunehmend instabile Wetterlage. Im Laufe des Tages steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter deutlich an. Lokal sind auch kräftige Windböen möglich. Meteorologen rechnen stellenweise mit Böen von mehr als 60 km/h.

Kaltfront bringt Temperatursturz

Am Mittwoch erreicht die Kaltfront die Steiermark schließlich voll. Während die Temperaturen zuletzt noch an der 30-Grad-Marke kratzten, werden vielerorts nur noch Werte knapp über 20 Grad erreicht. Dazu dominieren Wolken, Regen und deutlich frischere Luft das Wettergeschehen. Besonders in der Obersteiermark könnte es für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl werden. Auch in den höheren Lagen macht sich die Abkühlung bemerkbar. In den nördlichen Landesteilen könnte die Schneefallgrenze zeitweise bis in Höhen um 2.000 Meter sinken. In den Nächten sind in den Bergen sogar noch tiefere Werte möglich.