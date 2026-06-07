Wassertreten am Präbichl: Kneippanlage startet in die Saison

Am Präbichl ist die Kneippsaison 2026 eröffnet. Die idyllische Anlage am Erzwanderweg lädt Wanderer und Kneipp-Freunde wieder zum Wassertreten, Armbad und bewussten Innehalten ein.

Die Kneippanlage wurde bereits 2022 von der Gemeinde Vordernberg revitalisiert. Seither lädt der Kneipp-Aktiv-Club Leoben jedes Jahr zum gemeinsamen Saisonstart ein.

Die Kneippanlage wurde bereits 2022 von der Gemeinde Vordernberg revitalisiert. Seither lädt der Kneipp-Aktiv-Club Leoben jedes Jahr zum gemeinsamen Saisonstart ein.

Am Präbichl hat die Kneippsaison wieder begonnen. Mit dem traditionellen „Ankneippen“ wurde die beliebte Kneippanlage entlang des Erzwanderweges offiziell eröffnet. Für Wanderer, Ausflügler und Gesundheitsbewusste ist der Platz eine willkommene Erfrischung mitten in der Natur. Die Anlage liegt nahe dem Gasthaus Langreiter in einer schattigen Waldoase. Gerade an warmen Tagen bietet sie eine einfache Möglichkeit, Körper und Kreislauf in Schwung zu bringen.

Wassertreten und Armbad in der Natur

Beim Saisonauftakt nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, das kalte Wasser auszuprobieren. Besonders beliebt waren das klassische Wassertreten und das Armbad. Die Kneipp-Lehre setzt auf fünf Säulen: Wasser, Heilkräuter, Ernährung, Bewegung und Lebensfreude. Am Präbichl wird dieser Gesundheitsgedanke in ruhiger Umgebung erlebbar.

Anlage wurde revitalisiert

Die Kneippanlage wurde bereits 2022 von der Gemeinde Vordernberg revitalisiert. Seither lädt der Kneipp-Aktiv-Club Leoben jedes Jahr zum gemeinsamen Saisonstart ein. Auch heuer wurde die Eröffnung musikalisch begleitet. Die Pollinger Hausmusik sorgte mit Hackbrett und Steirischer Harmonika für eine stimmungsvolle Umrahmung.