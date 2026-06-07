Mit 75 Jahren startet sie neu: Pensionistin übernimmt Almhütte

Mehr als ein Jahr lang blieb die Liedl-Hütte auf der Hirschegger Alm geschlossen. Jetzt kehrt wieder Leben ein: Eine 75-jährige Pensionistin hat den Betrieb übernommen und begrüßt Wanderer, Ausflügler und Übernachtungsgäste.

Während viele Menschen ihren Ruhestand genießen, beginnt für Helga Kislick noch einmal ein neues Kapitel. Die 75-Jährige hat die Liedl-Hütte auf der Hirschegger Alm übernommen und sorgt damit dafür, dass die beliebte Einkehrmöglichkeit nach langer Schließung wieder ihre Türen öffnet. Die Hütte liegt auf rund 1.550 Metern Seehöhe im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard nahe der steirischen Grenze und war über ein Jahr lang nicht bewirtschaftet.

Zufälliger Hinweis führte zur Almhütte

Dass Helga Kislick nun Hüttenwirtin im Lavanttal ist, verdankt sie einem Zufall. Während ihrer Tätigkeit in einer Jausenstation in der Region erfuhr sie von einem Gast, dass für die Liedl-Hütte eine neue Pächterin gesucht wird, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Kurzerhand nahm sie Kontakt mit den Eigentümern auf. Wenig später war die Entscheidung gefallen: Die gebürtige Leobnerin übernimmt die Hütte.

Erfahrung aus Gastronomie und Hüttenbetrieb

Die neue Pächterin bringt jahrzehntelange Erfahrung mit. In Leoben führte sie viele Jahre ein eigenes Café und war außerdem als Hüttenwirtin tätig. Diese Erfahrung möchte sie nun auf der Hirschegger Alm einbringen. Den Betrieb will sie großteils selbst führen. Bei höherem Gästeaufkommen sollen Aushilfen unterstützen. Die Liedl-Hütte richtet sich vor allem an Wanderer, Naturfreunde und Ausflugsgäste. Angeboten werden klassische Jausengerichte und regionale Spezialitäten. Wer länger auf der Alm bleiben möchte, kann auch übernachten. Insgesamt stehen Schlafplätze für bis zu zehn Personen zur Verfügung.