Festhalle beschädigt: Steirische Feuerwehr sucht nach Zeugen

In der Nacht auf Fronleichnam wurde die Fassade der Festhalle einer steirischen Feuerwehr beschädigt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Nun wenden sich die Florianis mit einem Appell an die Bevölkerung.

Eine unschöne Überraschung erwartete die Freiwillige Feuerwehr Romatschachen (Gemeinde Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz) zu Fronleichnam: In der Nacht auf Donnerstag, den 4. Juni, wurde die Fassade ihrer Festhalle beschädigt. Wie die Feuerwehr in den sozialen Medien mitteilt, dürfte ein Fahrzeug das Gebäude touchiert und dabei einen erheblichen Schaden verursacht haben.

Keine Spur vom Verursacher

Besonders enttäuschend für die Einsatzkräfte: Bislang hat sich niemand gemeldet, um die Schadensabwicklung über eine Versicherung in die Wege zu leiten. „Jedem kann so etwas passieren, es wäre nur angebracht, auch dazu zu stehen, damit die Feuerwehr als dein Freund und Helfer nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt“, schreiben die Florianis in ihrem Posting.

Feuerwehr bittet um Hinweise

Die Freiwillige Feuerwehr hofft nun auf die Unterstützung der Bevölkerung. Wer in der Nacht auf den Feiertag etwas gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Feuerwehr zu melden.