Verletzter hinter verschlossener Tür sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Sonntag zu Mittag rückte die Feuerwehr Stainach zu einer Wohnung aus, in der sich eine verletzte Person befand. Vor Ort fanden sie alle Zugänge verschlossen und sie mussten die Tür aufbrechen, um zu helfen.

Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stainach gemeinsam mit dem Roten Kreuz, einem Notarzt und der Polizei zu einer Türöffnung im Ortsgebiet Stainach (Bezirk Liezen) alarmiert. Es bestand der Verdacht, dass sich in einer versperrten Wohnung eine verunfallte Person befinden könnte.

Alle Zugänge verschlossen

Vor Ort stellte sich heraus, dass sämtliche Fenster sowie die Balkontür der Wohnung im ersten Obergeschoss geschlossen waren. Um rasch Hilfe leisten zu können, entschied Einsatzleiter Philipp Forstner, die Wohnungstür als Zugangsweg zu nutzen. Die Feuerwehr öffnete die Tür schließlich gewaltsam und verschaffte den Rettungskräften so Zugang zur Wohnung.

Verletzte Person

Und tatsächlich: In der Wohnung befand sich eine verletzte Person. Die Feuerwehrleute unterstützten das medizinische Personal bei der Erstversorgung der verunfallten Person. Anschließend wurde diese vom Roten Kreuz mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss des Einsatzes verschloss die Feuerwehr die beschädigte Wohnungstür provisorisch. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.