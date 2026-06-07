Die Bergkapelle Leoben-Seegraben wird mit dem Kulturpreis der Stadt Leoben ausgezeichnet. Dies wurde in der Jurysitzung am 19. Mai beschlossen. Den Ausschlag für den Entscheid gab vor allem das große Bergstadtfest, das im Jubiläumsjahr von Kapellmeisterin Gloria Ammerer und der Bergkapelle organisiert wird. Gleichzeitig würdigt die Stadt mit dem Kulturpreis ein Ensemble, das seit 170 Jahren das kulturelle Leben Leobens prägt – mit musikalischer Qualität, großem ehrenamtlichen Einsatz und einer besonderen Verbindung von Bergbautradition, Jugend, Universität – auch als Universitätsblasorchester – und Stadtgesellschaft.

Berg­ka­pel­le Leo­ben-See­gra­ben er­hält Kul­tur­preis

Die Jury – bestehend aus Bürgermeister Kurt Wallner, Kulturreferent Johannes Gsaxner, Live Congress-Geschäftsführer Gerhard Samberger, Abteilungsleiter Markus Messics, Fachbereichsleiterin Petra Scherz, der früheren Leiterin des KulturQuartiers Susanne Leitner Böchzelt sowie dem Inhaber der Firma Herzkraft Helmut Wagner – begründet die Entscheidung damit, dass die Bergkapelle weit mehr ist als ein Musikverein. Gegründet im Jahr 1856, ist sie die älteste Musikkapelle Leobens und ein lebendiger Träger von Tradition und Brauchtum. Über viele Jahrzehnte hinweg hat die Bergkapelle das kulturelle Leben der Stadt mitgestaltet: bei Konzerten, Traditionsveranstaltungen, Barbarafeiern, festlichen Anlässen und besonderen Auftritten, wie etwa beim Konzert im Steinbruch.

Kul­tur­preis für be­son­de­res En­ga­ge­ment

Im Mittelpunkt der Entscheidung steht das Bergstadtfest als große kulturelle Veranstaltung für die gesamte Stadt. Von 29. bis 31. Mai 2026 verwandelt sich die Leobener Innenstadt drei Tage lang in eine Bühne für Musik, Kultur, Brauchtum und Begegnung. Organisiert wird das Fest von Kapellmeisterin Gloria Ammerer und der Bergkapelle Leoben-Seegraben. Gloria Ammerer steht für eine moderne Form der Traditionspflege, die junge Menschen einbindet, neue Formate zulässt und gleichzeitig die Wurzeln der Kapelle klar sichtbar hält. „Das von der Bergkapelle Leoben-Seegraben getragene Bergstadtfest hat letztlich den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben. Mit viel Umsicht und Idealismus gehen Gloria Ammerer und ihr Team hier ans Werk – wie bei so vielen Anlässen, wo die Bergkapelle Seegraben in enger Verbindung mit der Stadt zum kulturellen Leben in Leoben und zur Pflege montanistischer Traditionen beiträgt“, begründet Kulturreferent Johannes Gsaxner den eindeutigen Juryentscheid. Offiziell überreicht wird der Kulturpreis im Rahmen der Barbarafeierlichkeiten im Dezember 2026.

Was der Leo­be­ner Kul­tur­preis wür­digt

Der Kulturpreis der Stadt Leoben wird seit 1992 vergeben und seit 2015 alle zwei Jahre verliehen. Ausgezeichnet werden besondere kulturelle Leistungen sowie Persönlichkeiten, Vereine und Institutionen, die das kulturelle Leben der Stadt nachhaltig bereichern und prägen.