Erzberg-Rodeo: Manuel Lettenbichler gewinnt zum fünften Mal in Folge

Beim Erzberg-Rodeo 2026 in der Steiermark hat der Deutsche Manuel Lettenbichler erneut Geschichte geschrieben. Der KTM-Pilot holte sich bereits seinen fünften Sieg in Folge und dominierte das extreme Enduro-Rennen einmal mehr.

Der Deutsche Manuel Lettenbichler hat beim Erzberg-Rodeo 2026 in der Steiermark seinen fünften Sieg in Folge gefeiert und damit seine Dominanz bei dem extremen Enduro-Rennen eindrucksvoll bestätigt.

Der Deutsche Manuel Lettenbichler hat beim Erzberg-Rodeo 2026 in der Steiermark seinen fünften Sieg in Folge gefeiert und damit seine Dominanz bei dem extremen Enduro-Rennen eindrucksvoll bestätigt.

Der Deutsche Manuel Lettenbichler hat beim Erzberg-Rodeo 2026 in der Steiermark seinen fünften Sieg in Folge gefeiert und damit seine Dominanz bei dem extremen Enduro-Rennen eindrucksvoll bestätigt. Der KTM-Werkspilot setzte sich nach rund drei Stunden und fünf Minuten Fahrzeit durch und ließ der Konkurrenz damit kaum eine Chance. Auf den weiteren Podestplätzen landeten seine Markenkollegen Trystan Hart aus Kanada sowie der Spanier Mario Roman Serrano. Mit diesem erneuten Erfolg zieht Lettenbichler in der historischen Bestenliste mit den bisherigen Rekordsiegern gleich und festigt seinen Status als einer der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Erzberg-Rodeos.

30 Jahre Red Bull Erzbergrodeo

Das Red Bull Erzbergrodeo feiert in Eisenerz sein 30-jähriges Jubiläum. Mehr als 1.500 Fahrer aus über 40 Nationen und rund 45.000 Besucher machen das Motorsportevent zu einem internationalen Aushängeschild der Steiermark.