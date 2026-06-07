Public-Viewing-Zelt aufgeschlitzt: Wildkamera soll Aufklärung bringen

Böse Überraschung für die Organisatoren des Public Viewings zur Fußball-WM 2026 in Kindberg: Nur einen Tag nach dem Aufbau wurde das Festzelt mutwillig beschädigt.

Statt Vorfreude auf die Fußball-WM herrscht in Kindberg derzeit eher großer Ärger. Und das zurecht: Wie das Unternehmen „Flavors Events“ in den sozialen Medien mitteilt, wurde das erst am Vortag aufgestellte Festzelt für das geplante Public Viewing in Kindberg mutwillig beschädigt. Mehrere Planen weisen große, offenbar absichtlich verursachte Schnitte auf. An verschiedenen Stellen wurden richtige Löcher in die Zeltwände geschnitten.

„Rechnung ohne Wildkamera gemacht“

Die Veranstalter wenden sich nun via Social Media an die Verantwortlichen und erklären: „Es wurde die Rechnung aber ohne unsere Wildkamera gemacht.“ Den mutmaßlichen Tätern wird angeboten, sich bis zum Sonntagabend (7. Juni) zu melden, um den Schaden „gemeinsam und diskret“ zu regeln. Andernfalls wolle man die vorhandenen Daten am Montag an die Polizei weitergeben. „Und diese werden dann bald an der Tür klingeln und das Schicksal nimmt seinen Lauf“, betonen die Organisatoren.

Public Viewing soll trotzdem stattfinden

Trotz des Vandalenakts geben sich die Veranstalter kämpferisch. Das Public Viewing zur Fußball-WM soll wie geplant stattfinden. „Wir sehen uns bei den Spielen, mit oder ohne neuer Plane“, so die Veranstalter. Und abschließend richten sie noch eine klare Botschaft an die Verantwortlichen: „Bei nicht vielen Momenten im Leben bietet sich die Chance, aus einer Dummheit ziemlich unbeschadet rauszukommen, dies wäre eine seltene.“

Public Viewing in ganz Österreich

Falls du nicht in der Nähe von Kindberg wohnst, aber gerne zu einem Public Viewing gehen möchtest, haben wir hier einen Überblick für dich, wo du mit anderen gemeinsam WM-Spiele schauen kannst: Public Viewing zur WM 2026: Alle Standorte im Überblick.