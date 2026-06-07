Kilometerlanger Stau auf A2: Wohnmobil nach Reifenplatzer umgekippt

Sonntagnachmittag, 7. Juni 2026, kam ein Wohnmobil auf der A2 Südautobahn nach einem Reifenplatzer von der Fahrbahn ab und kippte um. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Aufgrund der Sperre kam es zu einem Rückstau von rund sieben Kilometern.

Aufgrund der Sperre kam es zu einem Rückstau von rund sieben Kilometern.

Kurz nach 14.30 Uhr lenkte eine 60-jährige Wienerin ihr Wohnmobil auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Im Bereich Markt Allhau in der Steiermark platzte am Fahrzeug ein Reifen, wodurch die Lenkerin die Kontrolle über das Wohnmobil verlor.

Wohnmobil nach Reifenplatzer umgekippt

In weiterer Folge kippte das Fahrzeug um und kam auf der linken Fahrzeugseite zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Liegen. Die 60-Jährige sowie ihre 58-jährige Beifahrerin konnten das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber C16 sowie die Kräfte des Rettungsdienstes wurden an der Unfallstelle nicht mehr benötigt. Für die Bergung des Wohnmobils musste die A2 in Fahrtrichtung Wien für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Kilometerlanger Stau

Das beschädigte Fahrzeug wurde geborgen und abtransportiert. Die Reinigung der Unfallstelle erfolgte durch die ASFINAG sowie die Freiwillige Feuerwehr Markt Allhau. Aufgrund der Sperre kam es zu einem Rückstau von rund sieben Kilometern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 18:55 Uhr aktualisiert