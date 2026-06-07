Montag bringt Sommerhitze – aber auch Gewittergefahr

Die Steiermark darf sich am Montag auf einen warmen Sommertag mit viel Sonnenschein freuen. Im Laufe des Tages bilden sich jedoch graue Quellwolken, die im Bergland zu Regenschauern und Gewittern führen können.

Der Montag startet in der gesamten Steiermark mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Lokale Frühnebelfelder lösen sich nach den Morgenstunden rasch auf. Auch die regionalen Wolken im Süden des Bundeslandes lichten sich frühzeitig. Danach übernimmt der Sonnenschein das Kommando. „Nach Frühtemperaturen zwischen 10 und 15 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf 24 bis 28 Grad an“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria.

Gewitter ziehen auf

„Im Bergland bilden sich in der labil geschichteten Luft im Laufe des Tages einige mächtige Quellwolken“, so die Fachleute weiter. Diese Wolken entwickeln sich am Nachmittag stellenweise zu teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. Ein Regenschirm gehört also auf jeden Fall mit in die Tasche.