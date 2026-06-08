Fahranfängerin (36) kracht mit neugekauftem Auto gegen Firmengebäude

Am Sonntagabend, dem 7. Juni 2026, kam es in Feldbach im Bezirk Südoststeiermark zu einem Unfall. Eine 36-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit einem kürzlich erworbenen Wagen im Stadtgebiet unterwegs. Danach fuhr sie zu ihrer Wohnadresse zurück. Als sie in die Zufahrt einbiegen wollte, verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Auto. Der Wagen prallte gegen die Glasfassade eines angrenzenden Firmengebäudes. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Auto und die Glasfassade wurden aber erheblich beschädigt. Auch im Inneren des Gebäudes entstand Schaden: Ein Kopierer wurde durch den Aufprall beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Feldbach rückte aus und führte die nötigen Aufräum- und Sicherungsarbeiten durch.

Lenkerin in Ausbildung

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, befindet sich die 36-Jährige derzeit in Ausbildung zum Erwerb der Lenkberechtigung der Klasse B. Aufgrund bereits absolvierter Fahrstunden habe sie sich ausreichende fahrpraktische Kenntnisse zugetraut. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, konnte die Frau selbst nicht angeben. „Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Die Lenkerin wird angezeigt“, teilen die Beamten mit.