Nächtlicher Unfall: Auto kippte auf S6-Rampe um

In der Nacht auf Montag wurden mehrere Einsatzkräfte zum Autobahnknoten St. Michael alarmiert. Zunächst war von einer eingeklemmten Person die Rede - vor Ort stellte sich die Lage anders dar.

In der Nacht auf Montag kippte ein Auto auf der S6-Rampe beim Knoten St. Michael um.

In der Nacht auf Montag kippte ein Auto auf der S6-Rampe beim Knoten St. Michael um.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 7. Juni 2026, wurden die Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall beim Autobahnknoten St. Michael (Steiermark) alarmiert. Die Alarmierung erfolgte um 23.28 Uhr durch die Landesleitzentrale Florian Steiermark. Gemeldet wurde ein Unfall mit einer eingeklemmten Person auf der S6-Rampe vom Kreisverkehr beim Knoten St. Michael.

Lage klärte sich rasch

Noch während der Anfahrt kam eine wichtige Entwarnung. Die Einsatzleitung der Feuerwehr St. Michael gab laut der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss bekannt, dass keine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Nach dem Unfall wurde der Lenker vom Österreichischen Roten Kreuz versorgt.

©FF Leoben Göss | Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vom ÖRK versorgt.

Mehrere Kräfte vor Ort

Im Einsatz standen laut Feuerwehr die Feuerwehr St. Michael als Einsatzleitung, die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss und die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt. Außerdem waren die Autobahnpolizei, die Asfinag, das Österreichische Rote Kreuz und ein Notarzt beteiligt.