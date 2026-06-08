Nächtlicher Unfall: Auto kippte auf S6-Rampe um
In der Nacht auf Montag wurden mehrere Einsatzkräfte zum Autobahnknoten St. Michael alarmiert. Zunächst war von einer eingeklemmten Person die Rede - vor Ort stellte sich die Lage anders dar.
In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 7. Juni 2026, wurden die Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall beim Autobahnknoten St. Michael (Steiermark) alarmiert. Die Alarmierung erfolgte um 23.28 Uhr durch die Landesleitzentrale Florian Steiermark. Gemeldet wurde ein Unfall mit einer eingeklemmten Person auf der S6-Rampe vom Kreisverkehr beim Knoten St. Michael.
Lage klärte sich rasch
Noch während der Anfahrt kam eine wichtige Entwarnung. Die Einsatzleitung der Feuerwehr St. Michael gab laut der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss bekannt, dass keine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Nach dem Unfall wurde der Lenker vom Österreichischen Roten Kreuz versorgt.
Mehrere Kräfte vor Ort
Im Einsatz standen laut Feuerwehr die Feuerwehr St. Michael als Einsatzleitung, die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss und die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt. Außerdem waren die Autobahnpolizei, die Asfinag, das Österreichische Rote Kreuz und ein Notarzt beteiligt.