Juwelier-Einbruch im Murtal: Täter auf der Flucht

In Fohnsdorf wurde in der Nacht auf Montag in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Die Täter stahlen Schmuck und sind noch flüchtig. Die Schadenshöhe ist derzeit offen.

In der Nacht auf Montag, 8. Juni 2026, ist es in Fohnsdorf (Bezirk Murtal, Steiermark) zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen. Kurz vor 4 Uhr wurden Polizeistreifen wegen einer Alarmauslösung zu einem Einkaufszentrum gerufen. „Im betroffenen Einkaufszentrum konnten Polizisten in der Folge eine eingebrochene Auslagenscheibe der betroffenen Juwelierfiliale feststellten“, heißt es vonseiten der Beamten. Wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Täter konnten vorerst unerkannt flüchten. Am Tatort wurde eine polizeiliche Spurensicherung durchgeführt. Die Ermittlungen zu dem Einbruch laufen weiter.