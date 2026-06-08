Steirer räumt beim Lotto über 81.000 Euro ab

Der große Lotto-Sechser ging zwar ins Burgenland, doch auch in der Steiermark darf gejubelt werden: Ein Quicktipp bringt mehr als 81.000 Euro.

Am Sonntagabend, dem 7. Juni, ist die aktuelle Jackpotserie bei Lotto „6 aus 45“ zu Ende gegangen. Die sechs Richtigen – 2, 7, 16, 17, 35 und 36 – standen auf einem Tippschein aus dem Burgenland. Dort wurde der zweite von fünf gespielten Tipps zum Volltreffer. Für den oder die Gewinner:in bedeutet das mehr als 5,5 Millionen Euro. In der Steiermark blieb es zwar nicht beim ganz großen Lotto-Märchen. Aber ein Gewinn von etwas mehr als 81.000 Euro ist auch kein Betrag, den man achtlos in der Jackentasche vergisst.

Quicktipp trifft

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl gab es bei dieser Ziehung. Einer davon geht nach Kärnten, einer in die Steiermark. Beide Gewinne wurden laut den Österreichischen Lotterien via Quicktipp erzielt. Damit hat in der Steiermark diesmal der Zufall besonders freundlich mitgemischt. Ein Kreuzerl zu wenig für den Sechser, aber genug für eine sehr angenehme Konto-Nachricht. Für viele wäre das wohl schon Grund genug, beim Blick auf den Tippschein zweimal hinzuschauen.

LottoPlus zahlt aus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Davon profitierten aber die LottoPlus-Fünfer. Wie vorgesehen wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf sie aufgeteilt. 60 LottoPlus-Fünfer bekommen dadurch jeweils 7.100 Euro. Beim LottoPlus-Sechser geht es am Mittwoch um etwa 150.000 Euro. Auch da heißt es wieder: kleine Kästchen, große Hoffnung.

Joker ohne Ja

Beim Joker wartet in der nächsten Runde ein Jackpot mit 400.000 Euro. Besonders bitter: Zwei Tippscheine hätten die richtige Joker-Kombination gehabt. Auf beiden war aber das „Ja“ zum Joker nicht angekreuzt. Damit bleibt der Joker-Topf stehen. Am Mittwoch wird erneut gezogen, moderiert wird die Ziehung von Ralph Huber-Blechinger. Bei Lotto „6 aus 45“ geht es dann wieder um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro.