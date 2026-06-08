28 Grad, dann Gewitter: So wechselhaft wird die Woche in der Steiermark

In der Steiermark zeigt sich der Montag noch von seiner warmen Seite. Doch die Woche hat mehr vor: Gewitter, Starkregen, kühle Luft und am Freitag wieder Sonne.

Heute, Montagvormittag, darf die Sonnenbrille in der Steiermark noch selbstbewusst auf der Nase sitzen. Laut Prognose der Geosphere Austria lösen sich Wolken- und lokale Nebelfelder auf, danach steht ein sonniger und warmer Sommertag bevor. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad. Ganz ohne Wetter-Laune geht es aber nicht: Im Bergland wachsen im Laufe des Tages mächtige Quellwolken heran. Stellenweise können daraus Regenschauer und Gewitter entstehen. Am Abend sind vor allem in der Obersteiermark und im Bergland Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht auf Dienstag bleibt es meist trocken, nur in der westlichen Obersteiermark können einzelne Schauer auftauchen.

Dienstag brodelt

Der Dienstag beginnt oft schon stark bewölkt. Ganz im Westen der Obersteiermark können bereits ein paar Regentropfen dabei sein. In den südlichen Landesteilen zeigt sich zwischendurch aber noch einmal recht freundlich die Sonne. Dann wird es allerdings schwül und unruhig. Über den Bergen der Obersteiermark entstehen rasch mächtige Quellwolken, ab Mittag können sich erste Gewitter bilden. Am Nachmittag wird es im Bergland verbreitet gewittrig, am Abend erreichen die Gewitter auch den Süden. Stellenweise ist Starkregen zu erwarten. Die Temperaturen reichen von 21 Grad im Ausseerland bis 28 Grad in Bad Radkersburg.

Mittwoch wird frischer

Am Mittwoch startet die Steiermark mit vielen Wolken in den Tag. In der Obersteiermark regnet es stellenweise etwas. Ab Mittag lockert es vorübergehend auf, doch die Luft bleibt feucht und labil. Danach entstehen erneut einige Regenschauer. Richtung Südosten sind einzelne Gewitter möglich. Der Wind kommt tagsüber aus Südost. Spürbar ist vor allem der Temperatur-Rückgang: Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 15 Grad in Mariazell und 24 Grad in Mureck. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze am Abend bis gegen 2.000 Meter.

Donnerstag kühlt ab

Der Donnerstag beginnt mit Wolken und Nebel. Gebietsweise regnet es noch, der Wochenstart im Sommerkleid ist damit endgültig gegen die dünnere Jacke getauscht. Am Nachmittag lockern die Wolken in der Obersteiermark auf, die Regenschauer werden seltener. Dazu weht mäßiger, in höheren Lagen lebhafter Nordwestwind. Für die Jahreszeit bleibt es zu kühl. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad, am Nachmittag werden 13 bis 19 Grad erwartet.

Freitag versöhnt

Zum Ende der Woche wird das Wetter wieder freundlicher. Am Freitag wird es laut Prognose wahrscheinlich überwiegend sonnig. Auch die Temperaturen arbeiten sich wieder nach oben. Die Höchstwerte liegen dann bei 22 bis 26 Grad. Nach Gewittern, Starkregen-Gefahr und kühlem Einschub klingt das fast wie eine kleine Wiedergutmachung des Wetters. Oder wie es in der Prognose heißt: „Am Freitag wahrscheinlich überwiegend sonnig und Höchstwerte von 22 bis 26 Grad“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria.