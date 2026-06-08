ÖGK verschärft Regeln: Kritik an Krankentransporten wächst

In der Steiermark sorgt die ÖGK mit strengeren Vorgaben für Krankentransporte für Kritik. Ärztekammer-Vizepräsident Dietmar Bayer warnt vor mehr Bürokratie und Nachteilen für Betroffene.

Die ÖGK verschärft die Vorgaben für Krankentransporte - in der Steiermark sorgt das für deutliche Kritik aus der Ärztekammer.

Die ÖGK verschärft die Vorgaben für Krankentransporte - in der Steiermark sorgt das für deutliche Kritik aus der Ärztekammer.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verschärft die Vorgaben für Krankentransporte. 5 Minuten berichtete: ÖGK zahlt nicht mehr jeden Krankentransport: Was das für dich bedeutet. Für Prof. Dr. Dietmar Bayer, Kurienobmann der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark, ist das ein falsches Signal. Aus seiner Sicht treffen die neuen Regeln Menschen, die krank, gebrechlich oder auf Unterstützung angewiesen sind. Gleichzeitig werde die Verantwortung für Einsparungen auf behandelnde Ärztinnen und Ärzte verlagert.

Kritik aus der Steiermark

Besonders kritisch sieht Bayer die enge Auslegung der Gehunfähigkeit. Fehlende öffentliche Verkehrsmittel, schwierige Wege oder eine fehlende Begleitperson sollen demnach nicht mehr automatisch als ausreichende Gründe für einen Krankentransport auf Kassenkosten gelten. Bayer hält das für realitätsfern. „Wer krank, gebrechlich oder auf Unterstützung angewiesen ist, kann nicht auf theoretische Mobilitätsmöglichkeiten verwiesen werden. Gerade im ländlichen Raum geht das an der Realität vorbei.“

Medizin vor Regeln

Für Bayer muss die medizinische Notwendigkeit im Vordergrund stehen. Starre Vorgaben würden der Lebensrealität vieler Betroffener nicht gerecht. „Die ÖGK spart hier auf Kosten jener Menschen, die Hilfe am dringendsten brauchen. Krankentransporte dürfen nicht nach starren Verwaltungskriterien beurteilt werden, sondern müssen sich an der medizinischen Notwendigkeit und an der Lebensrealität der Betroffenen orientieren“, warnt Bayer. Aus seiner Sicht darf Hilfe nicht daran scheitern, dass Regeln zu eng ausgelegt werden.

Mehr Aufwand

Auch für Ordinationen sieht Bayer eine zusätzliche Belastung. Ärztinnen und Ärzte müssten künftig noch genauer begründen, warum ein Krankentransport medizinisch notwendig ist. Ist die Begründung aus Sicht der Kasse nicht ausreichend, droht die Nichtübernahme der Kosten. „Damit wird Verantwortung von der Kasse auf die Ordinationen abgeschoben. Ärztinnen und Ärzte sollen medizinisch behandeln, nicht Sparvorgaben verwalten. Jede zusätzliche Bürokratie nimmt Zeit weg, die in der Patientenversorgung fehlt“, betont Bayer.

Forderung an die ÖGK

Kritik gibt es auch an der geplanten Rezeptgebühr für planbare Krankentransporte. Sie trifft laut Bayer Menschen, die gesundheitlich und oft auch finanziell belastet sind. Ausnahmen für schwerkranke oder immungeschwächte Patientinnen und Patienten würden nicht verhindern, dass viele Betroffene künftig schlechter gestellt werden. Die steirische Ärzteschaft fordert daher eine Rücknahme der verschärften Vorgaben und eine Lösung, die medizinische Erfordernisse, regionale Gegebenheiten und soziale Verantwortung berücksichtigt. „Wir brauchen klare Regeln, aber keine pauschalen Einschränkungen zulasten der Schwächsten. Die ÖGK muss Versorgung ermöglichen, nicht erschweren“, so Bayer abschließend.