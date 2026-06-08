Von Socken bis Rolls Royce: Das schenken Steirer zum Vatertag

Am 14. Juni ist Vatertag: In der Steiermark wird wieder geschenkt, gegessen und angestoßen. Der Handel kann laut Erhebung mit rund 30 Millionen Euro rechnen.

Zum Vatertag wird in der Steiermark wieder geschenkt: Besonders beliebt sind Essen, Wein, gemeinsame Zeit und manchmal auch gute Socken.

Zum Vatertag wird in der Steiermark wieder geschenkt: Besonders beliebt sind Essen, Wein, gemeinsame Zeit und manchmal auch gute Socken.

Der Vatertag hat in vielen Ländern ein anderes Datum. In Österreich fällt er jedes Jahr auf den zweiten Sonntag im Juni. Heuer ist das der 14. Juni. Für viele ist das ein guter Anlass, den Vätern, Partnern oder anderen wichtigen Männern in der Familie Danke zu sagen. In der Steiermark dürfte das auch ordentlich in die Kassen des Handels spülen: Rund 30 Millionen Euro werden laut Erhebung ausgegeben.

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„Spürbarer Kaufimpuls“

Auch Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark, sieht im Vatertag mehr als nur einen netten Termin im Kalender: „Der Vatertag bleibt für die Steirerinnen und Steirer ein wichtiger Anlass, um geliebten Menschen eine Freude zu machen – und für den steirischen Handel ein spürbarer Kaufimpuls. 49 Prozent planen auch heuer, ein Geschenk zu besorgen und geben dafür im Schnitt 61 Euro aus. Damit steigen die erwarteten Gesamtausgaben von 27 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 30 Millionen Euro.“

Papa wird beschenkt

49 Prozent der Befragten geben an, jemanden zum Vatertag beschenken zu wollen. In den meisten Fällen trifft es wenig überraschend den Vater selbst: 75 Prozent wollen ihm eine Freude machen. Bei 23 Prozent bekommt der Ehepartner oder Partner ein Geschenk. Im Schnitt werden pro Person 61 Euro ausgegeben.

Essen, Wein und Zeit

Ganz oben auf der Liste stehen Restaurantbesuche. 23 Prozent nennen sie als bevorzugtes Geschenk. Genauso beliebt ist Wein. Auch gemeinsame Unternehmungen kommen gut an: Urlaub, Konzertkarten oder Ausflüge werden von 19 Prozent genannt. Selbstgemachtes wie Gebasteltes, Gekochtes oder Gebackenes sowie Bier, Spirituosen und andere Getränke liegen jeweils bei 17 Prozent.

Socken bis Rolls Royce

Spannend wird es, wenn Väter selbst sagen dürfen, worüber sie sich freuen würden. Viele wünschen sich gemeinsame Zeit mit der Familie, Gutscheine oder Ausflüge. Andere bleiben bodenständig und nennen schlicht Bier. Die Bandbreite reicht laut Erhebung von „gute Socken in toller Qualität“ bis zum bescheidenen Wunsch nach einem Rolls Royce. Damit ist wohl klar: Beim Vatertag passt vom kleinen Packerl bis zum großen Traum alles hinein.

Vor Ort bleibt beliebt

Gekauft wird in der Steiermark weiterhin besonders gerne im Geschäft. 81 Prozent bevorzugen den Einkauf vor Ort, 25 Prozent geben an, auch online einzukaufen. Für die Hälfte der Steirerinnen und Steirer bleibt der Vatertag ein Familientag. 13 Prozent feiern heuer zwar wahrscheinlich nicht, tun das normalerweise aber schon. 37 Prozent feiern ohnehin nie. Bei der Frage, ob der Vatertag genug Aufmerksamkeit bekommt, gehen die Meinungen auseinander: 34 Prozent finden, dass er ausreichend gewürdigt wird, 41 Prozent wünschen sich künftig mehr Anerkennung für Väter.