Einsatz: 27-Tonnen-Schüttgutcontainer löste sich von Zugfahrzeug

Auf der L104 in St. Jakob löste sich ein mit 27 Tonnen Schüttgut beladener Container-Auflieger vom Zugfahrzeug. Die FF Breitenau am Hochlantsch und weitere Kräfte bargen das Schwerfahrzeug nach einer Straßensperre.

Am 5. Juni 2026 um 11.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch zu einem Einsatz auf der L104 im Ortsgebiet von St. Jakob alarmiert. Grund dafür war ein Vorfall mit einem Schwerfahrzeug, bei dem sich aus bislang ungeklärter Ursache ein mit rund 27 Tonnen Schüttgut beladener Container-Auflieger vom Zugfahrzeug gelöst hatte.

Aufwendige Bergung auf Landesstraße

Zur Bergung des Aufliegers wurde gemeinsam mit dem Berge- und Abschleppdienst Koman ein umfangreicher Einsatz durchgeführt. Der stark beladene Auflieger musste vor Ort gesichert, geborgen und anschließend an einem geeigneten und sicheren Standort abgestellt werden. Aufgrund der Arbeiten war ein Teilbereich der L104 für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit großräumig über die Ortsumfahrung St. Jakob umgeleitet.

Mehrere Einsatzorganisationen beteiligt

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch mit zwei Fahrzeugen, die Polizeiinspektion Breitenau ebenfalls mit zwei Fahrzeugen, der Straßenerhaltungsdienst Bruck/Mur mit einem Fahrzeug sowie die Betriebsfeuerwehr Veitsch-Radex mit einem Fahrzeug. Der Berge- und Abschleppdienst Koman unterstützte die Arbeiten mit zwei Fahrzeugen. Die beteiligten Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen, um die L104 rasch wieder für den Verkehr freigeben zu können. Nach Abschluss der Bergung konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.