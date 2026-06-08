Steirisches Team holt Platz 2 beim Bundesfinale der Junior Companies

Starker Erfolg für die Steiermark beim Junior-Companies-Bundesfinale 2026: Die HAK Liezen holte mit „PoleMotion“ den zweiten Platz. Insgesamt traten rund 5.700 Schüler mit innovativen Ideen an.

Beim Bundesfinale der Junior Companies 2026 in Wien hat die Steiermark einen starken Erfolg gefeiert: Das Schülerunternehmen „PoleMotion“ der HAK Liezen erreichte den zweiten Platz im österreichweiten Wettbewerb. Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer überzeugten mit einem clever designten Skistockhalter und setzten sich damit gegen zahlreiche Mitbewerber aus ganz Österreich durch.

Wettbewerb mit tausenden Jugendlichen

Insgesamt nahmen im Schuljahr 2025/26 rund 5.700 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren am Junior-Programm teil. Dabei gründeten sie 603 Schülerfirmen, entwickelten eigene Produkte, gestalteten Markenauftritte und präsentierten ihre Ideen vor einer Fachjury. Beim Bundesfinale in Wien stellten sich die neun Landessieger mit professionellen Pitches und Verkaufsständen der Bewertung durch Expertinnen und Experten.

Steiermark unter den besten Teams

Neben dem Kärntner Siegerteam und einem erfolgreichen Beitrag aus Vorarlberg konnte sich mit „PoleMotion“ auch ein steirisches Team im Spitzenfeld platzieren. Der zweite Platz unterstreicht die starke Leistung der HAK Liezen und die Qualität der steirischen Entrepreneurship-Ausbildung. Das Projekt zeigt, wie praxisnah wirtschaftliche Bildung im Schulalltag umgesetzt wird und wie junge Menschen frühzeitig unternehmerische Kompetenzen entwickeln.