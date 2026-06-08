Drei Autos beteiligt: Unfall forderte einen Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Judendorf-Straßengel waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine Person wurde verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, band Betriebsmittel und unterstützte die Bergung der Fahrzeuge.

Am 8. Juni wurde die Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Zunächst bestand der Verdacht auf eingeklemmte Personen, dieser bestätigte sich vor Ort jedoch glücklicherweise nicht.

Drei Fahrzeuge beteiligt – eine Person verletzt

Beim Unfall wurden insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Eine Person erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Weitere Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht.

Feuerwehr sichert Unfallstelle und bindet Betriebsmittel

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Absicherung der Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel gebunden und die Fahrbahn anschließend gereinigt. Im weiteren Verlauf unterstützte die Feuerwehr zudem die Bergung sowie den Abtransport der beschädigten Fahrzeuge. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die zuständigen Stellen übergeben werden. Der Einsatz war damit beendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert