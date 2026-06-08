Fünf Tage, fünf Stars: 31.000 Gäste feierten Summer-Openings in Schladming

Das erste Summer-Opening Schladming-Dachstein lockte 31.000 Gäste an. Fünf internationale Stars sorgten an fünf Tagen für volle Tribünen und einen erfolgreichen Auftakt in die Sommersaison.

Mit insgesamt 31.000 Besucherinnen und Besuchern hat das erste Summer-Opening Schladming-Dachstein einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Von 3. bis 7. Juni verwandelte sich das Planai Stadion in Schladming an fünf Tagen in eine große Konzertarena und lockte Musikfans aus dem In- und Ausland in die Region. Das neue Veranstaltungsformat markierte den Start in die Sommersaison und setzte laut Veranstaltern neue Maßstäbe für den Tourismus in der Region.

Fünf Tage, fünf Stars

Für das musikalische Programm sorgten internationale und nationale Top-Stars unterschiedlicher Genres. Den Auftakt machte Scooter mit einer energiegeladenen Dance-Show. Es folgten Popstar Sarah Connor, Schlagerlegende Roland Kaiser und Austropop-Größe Rainhard Fendrich. Den Abschluss bildete Weltstar Plácido Domingo mit einem Klassikkonzert. Die musikalische Vielfalt erwies sich als Erfolgsrezept und sprach unterschiedliche Zielgruppen an – von Dance- und Popfans bis hin zu Liebhabern von Schlager, Austropop und Klassik.

Gäste aus dem In- und Ausland

Die Besucheranalyse zeigt die große Reichweite des neuen Formats. Rund 69 Prozent der Gäste reisten aus Österreich an, weitere 19 Prozent kamen aus Deutschland. Darüber hinaus besuchten auch zahlreiche Gäste aus Tschechien, der Slowakei, der Schweiz und Ungarn die Veranstaltungen. Besonders erfreulich für die Region: Viele Konzertbesucherinnen und -besucher verbanden die Auftritte mit einem mehrtägigen Aufenthalt und nutzten die Freizeit- und Erholungsangebote in Schladming-Dachstein.

Positive Bilanz für Tourismus und Wirtschaft

Auch wirtschaftlich zieht man eine positive Bilanz. Tourismusbetriebe, Gastronomie, Hotellerie und Handel profitierten von den zusätzlichen Gästen. Die Veranstalter sprechen von einer starken Resonanz und einer hohen medialen Aufmerksamkeit für die Region. Mit dem Summer-Opening wurde ein weiterer Baustein geschaffen, um Schladming-Dachstein als Ganzjahresdestination zu positionieren. Gemeinsam mit dem etablierten Ski-Opening im Winter soll das neue Format künftig zusätzliche Gästegruppen ansprechen und die touristische Entwicklung der Region weiter stärken.

Blick in die Zukunft

Nach der erfolgreichen Premiere zeigt sich Veranstalter Klaus Leutgeb offen für eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Voraussetzung dafür sei die weitere Zusammenarbeit aller beteiligten Partner aus Tourismus, Wirtschaft und Region. Das große Besucherinteresse habe jedenfalls gezeigt, welches Potenzial das Summer-Opening für Schladming-Dachstein besitzt.