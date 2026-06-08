Dachstuhl in Vollbrand: Fast 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

In Sankt Gallen (Bezirk Liezen) geriet am Montagmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Das Feuer ging von einer Ferienwohnung aus. Elf Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen insgesamt elf Feuerwehren mit 96 Kräften, ein Rettungswagen mit drei Sanitätern sowie vier Polizeibedienstete.

Im Einsatz standen insgesamt elf Feuerwehren mit 96 Kräften, ein Rettungswagen mit drei Sanitätern sowie vier Polizeibedienstete.

Gegen 12 Uhr brach in einer an das Wohnhaus angebauten Ferienwohnung in Sankt Gallen (Bezirk Liezen) ein Feuer aus, das sich rasch auf den Dachstuhl ausbreitete. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude. Die Feuerwehren Altenmarkt und Weißenbach sowie weitere Einsatzkräfte konnten den Brand bekämpfen und ein Übergreifen auf benachbarte Objekte verhindern. Die Ermittlungen des Bezirksbrandermittlers ergaben als Brandursache einen elektrischen Defekt im Wohnzimmer der Ferienwohnung.

Fast 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Im Einsatz standen insgesamt elf Feuerwehren mit 96 Kräften, ein Rettungswagen mit drei Sanitätern sowie vier Polizeibedienstete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.