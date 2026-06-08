Erich Schaflinger soll neuer Kages-Vorstand werden. Der Leiter des LKH Hochsteiermark setzte sich im Hearing durch und wird als Nachfolger von Gerhard Stark vorgeschlagen. Der Amtsantritt ist für Oktober geplant.

Die steirische KAGes steht vor einem Führungswechsel: Erich Schaflinger wird als neuer Vorstand der Spitalsgesellschaft vorgeschlagen. Er konnte sich im Auswahlverfahren gegen weitere Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen und ging als bestgeeigneter Bewerber aus dem Hearing hervor. Schaflinger leitet derzeit das LKH-Verbundsystem Hochsteiermark mit den Standorten Bruck an der Mur und Leoben und bringt damit umfassende Erfahrung im Spitalswesen mit.

Nachfolge von Gerhard Stark

Der bisherige Kages-Vorstand Gerhard Stark wird sein Amt bereits im Jahr 2026 niederlegen, zwei Jahre vor dem ursprünglich vorgesehenen Vertragsende. Damit wird eine zentrale Position in der steirischen Gesundheitsversorgung neu besetzt.

Weitere Schritte bis zur Bestellung

Bevor Schaflinger den Vorstandsposten tatsächlich übernehmen kann, müssen noch mehrere formale Schritte erfolgen. Der Vorschlag soll noch vor dem Sommer von der Landesregierung beschlossen werden. Danach sind der Aufsichtsrat und die Generalversammlung für die endgültige Genehmigung des Vertrags zuständig. Der geplante Starttermin für Schaflinger als neuer Kages-Vorstand ist der 1. Oktober.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 21:42 Uhr aktualisiert