Erst Sonne, dann Gewitter: Wechselhaftes Wetter am Dienstag

Der Dienstag startet in der Steiermark oft bewölkt, im Westen mit ersten Schauern. Nach etwas Sonne bilden sich ab Mittag im Bergland Gewitter, die sich am Nachmittag ausbreiten und teils kräftigen Regen bringen können.

Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen etwa 12 und 16 Grad. Am Nachmittag werden je nach Region rund 21 Grad im Ausseerland bis zu 28 Grad im Raum Bad Radkersburg erreicht.

Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen etwa 12 und 16 Grad. Am Nachmittag werden je nach Region rund 21 Grad im Ausseerland bis zu 28 Grad im Raum Bad Radkersburg erreicht.

Der Dienstag zeigt sich in der Steiermark von seiner unbeständigen Seite. Der Tag beginnt vielerorts mit dichter Bewölkung, im Westen der Obersteiermark sind bereits am Morgen erste Regenschauer möglich. Zwischendurch setzt sich regional noch einmal die Sonne durch, besonders in südlichen Landesteilen. Diese freundlichen Phasen bleiben jedoch nicht lange bestehen: Im Tagesverlauf entwickeln sich über den Bergen rasch mächtige Quellwolken.

Gewitter später möglich

Bereits ab dem späten Vormittag und im weiteren Verlauf des Nachmittags können sich daraus verbreitet Gewitter bilden. Diese breiten sich im Laufe des Tages aus und erreichen schließlich auch den Süden des Landes. Lokal ist dabei mit kräftigem Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen etwa 12 und 16 Grad. Am Nachmittag werden je nach Region rund 21 Grad im Ausseerland bis zu 28 Grad im Raum Bad Radkersburg erreicht.