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/ ©Freiwillige Feuerwehr Krottendorf
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Krottendorf bei einem Einsatz.
Die FF Krottendorf war am Montagvormittag nach einem Unfall beim BILLA-Kreisverkehr im Einsatz.
Krottendorf
09/06/2026
Montagvormittag

Kollision beim BILLA-Kreisverkehr in Krottendorf forderte zwei Verletzte

In Krottendorf kam es Montagvormittag beim BILLA-Kreisverkehr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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In Krottendorf (Bezirk Voitsberg, Steiermark) kam es am Montagvormittag, dem 8. Juni, im Bereich des BILLA-Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten dort ein Wagen und ein Motorrad. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder und den Rettungsdienst wurden sie zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die FF Krottendorf sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen, baute einen Sichtschutz auf und entfernte das Motorrad von der Fahrbahn. Danach wurde die Unfallstelle gereinigt und der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben.

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