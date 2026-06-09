Kollision beim BILLA-Kreisverkehr in Krottendorf forderte zwei Verletzte

In Krottendorf (Bezirk Voitsberg, Steiermark) kam es am Montagvormittag, dem 8. Juni, im Bereich des BILLA-Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten dort ein Wagen und ein Motorrad. Zwei Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder und den Rettungsdienst wurden sie zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die FF Krottendorf sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen, baute einen Sichtschutz auf und entfernte das Motorrad von der Fahrbahn. Danach wurde die Unfallstelle gereinigt und der Bereich wieder für den Verkehr freigegeben.