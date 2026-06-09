Auto erst nicht auffindbar: Spuren führten auf Forstweg

In Gröbming im Bezirk Liezen kam es Dienstagfrüh zu einem Unfall auf einem Forstweg. Eine 22-jährige Lenkerin war in ihrem schwer beschädigten Auto eingeklemmt.

Gegen 1 Uhr in der Früh wurde die Polizei zu einem möglichen Unfall auf der B320 gerufen. Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen E-Call. An der gemeldeten Stelle fanden die Polizisten zunächst aber kein verunfalltes Fahrzeug. Bei der Nachschau entdeckten die Einsatzkräfte dann Unfallspuren. Diese führten von der Fahrbahn weg auf einen Forstweg gegenüber der Gröbminger Straße (L727). Dort stießen die Beamten schließlich auf einen schwer beschädigten Wagen.

Lenkerin eingeklemmt

Im Fahrzeug befand sich eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen. Die Polizisten leisteten sofort Erste Hilfe und nahmen Kontakt mit der Lenkerin auf. Da sie im Auto eingeklemmt war und angab, verletzt zu sein, wurden Feuerwehr, Rettung und Notarzt nachalarmiert. Die Feuerwehr befreite die 22-Jährige aus dem Auto. Danach wurde sie von den Rettungskräften medizinisch versorgt. Ein Alkomattest verlief positiv. Die Polizei nahm der Lenkerin den Führerschein ab.

Ermittlungen laufen

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde stationär im DKH Schladming aufgenommen. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. „Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.