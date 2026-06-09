Vom Winde verweht? In Zeutschach haben drei Metall-Windräder offenbar neue Fans gefunden und gleich ein neues Zuhause. Die Betreiber des Fischerwirts nehmen's mit Humor, hoffen aber auf ein Wiedersehen.

Beim Gasthof Fischerwirt in Zeutschach (Bezirk Murau, Steiermakr) ist seit Kurzem ein bisschen weniger Wind im Spiel. Drei Metall-Windräder, die dort als Dekoration standen, sind verschwunden. Passiert sein dürfte das am Donnerstag, dem 4. Juni, im Laufe des Tages oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

„Herzliches Dankeschön an die unbekannten Deko-Liebhaber“

Statt mit harten Worten reagiert der Gasthof mit einem Augenzwinkern. In einem Facebookposting heißt es: „Ein herzliches Dankeschön an die unbekannten Deko-Liebhaber. Unsere drei Metall-Windräder haben euch offenbar so gut gefallen, dass ihr sie am Donnerstag im laufe des Tages oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich mitgenommen habt.“ Die Windräder dürften also ordentlich Eindruck gemacht haben. Der Gasthof schreibt weiter: „Wir freuen uns natürlich, dass unsere Dekoration so begehrt ist. Wir hoffen, sie haben inzwischen einen schönen Platz gefunden und bereiten euch genauso viel Freude wie bei uns.“

Hoffnung auf Wiedersehen

Ganz abgeschlossen ist die Sache für den Fischerwirt aber nicht. Wer die Windräder gesehen hat oder weiß, wo sie jetzt stehen, soll sich melden. „Sollte jemand die Windräder zufällig entdecken oder die neuen Besitzer kennen: Wir würden uns sehr über ein Wiedersehen freuen.“