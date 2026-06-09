MARTIN AUER eröffnet erste Filiale in Leibnitz

In Leibnitz zieht der Duft von frischem Bio-Sauerteigbrot und selbstgeröstetem Bio-Kaffee ein: MARTIN AUER hat in der Sailergasse 46 seine erste Filiale in der Südsteiermark eröffnet.

Die Südsteiermark hat ab sofort eine neue Adresse für Brot, Kaffee und kleine Pausen im Alltag: In der Sailergasse 46 hat MARTIN AUER seine erste Filiale in Leibnitz eröffnet. Mit dabei ist das komplette Sortiment des Familienunternehmens. Gäste bekommen hier Bio-Brot und Gebäck aus Handarbeit, Frühstücksvariationen, warme Mittagssnacks und Süßes. Auch selbstgerösteter Bio-Kaffee gehört zum Angebot. Die neue Filiale ist auf Verweilen ausgelegt. Drinnen und draußen gibt es Platz zum Sitzen, Genießen und Durchatmen. Geöffnet ist der Standort von Montag bis Sonntag. Damit wird die Filiale nicht nur zur Anlaufstelle für den schnellen Kaffee in der Früh, sondern auch für Frühstück, Mittagspause oder einen süßen Zwischenstopp.

©MARTIN AUER | Frisches Brot, Kaffee und Platz zum Verweilen: Die erste MARTIN AUER-Filiale in Leibnitz hat eröffnet.

„Wollen ein guter Gastgeber sein“

Mit der neuen Filiale bringt MARTIN AUER auch seine Haltung nach Leibnitz. „Wir wollen ein guter Gastgeber sein und die Erwartungen unserer Gäste im besten Fall übererfüllen,“ erzählt Martin Auer. Genau das soll in der Sailergasse spürbar werden: mit handgemachtem Gebäck, warmen Snacks und einem Angebot, das vom frühen Morgen bis in den Abend reicht.

Seit 1936

Grazer Familienbetrieb wächst weiter Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt im Jahr 1936 mit Martin Auer IV. 1964 übernahm Martin Auer V, ehe Martin Auer VI das Unternehmen 2011 abkaufte und in die nächste Generation führte. Seitdem wurde die Marke stark weiterentwickelt. Viele Filialen wurden umgestaltet oder neu eröffnet. Aktuell betreibt MARTIN AUER 46 Filialen, den Großteil davon in Graz und Umgebung. Weitere Standorte gibt es in Gleisdorf, Lieboch, Wien und mit sechs Filialen in Kärnten. Nun kommt Leibnitz dazu. Der Unternehmenssitz von MARTIN AUER ist das Atelier am Grazer St. Peter Gürtel. Dort befinden sich Backstube, Rösterei und Vollkorngetreidemühle. Mit 800 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 48 Millionen Euro.