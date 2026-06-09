Blutreserven schrumpfen: Rotes Kreuz bittet dringend um Spenden

Allein in der Steiermark werden jedes Jahr knapp 50.000 Blutkonserven gebraucht. Damit die Versorgung gesichert bleibt, sind täglich vier Abnahmeteams des Roten Kreuzes im ganzen Bundesland unterwegs. Gerade jetzt wird es aber schwieriger: In den Sommermonaten gehen urlaubs- und hitzebedingt weniger Menschen Blut spenden. Der Bedarf bleibt trotzdem gleich hoch.

Nur wenige spenden

In Österreich spenden nur 3,5 Prozent der Menschen Blut. Diese kleine Gruppe versorgt damit 100 Prozent der Bevölkerung. Zugleich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. „Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, das nicht künstlich hergestellt werden kann und täglich gebraucht wird“, betont Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser. „Gerade jetzt ist es entscheidend, dass möglichst viele Menschen zur Blutspende kommen und so helfen, die Versorgung auch in den kommenden Wochen sicherzustellen.“ Blutspenden werden nicht nur nach Unfällen gebraucht. Der Großteil wird bei schweren Erkrankungen eingesetzt, etwa in der Krebstherapie oder bei Herzerkrankungen. Das zeigt auch: Es ist nicht unwahrscheinlich, im Laufe des Lebens selbst einmal auf Blutspenden angewiesen zu sein. Umso wichtiger ist es, dass laufend genug Blutkonserven vorhanden sind. Sie sind nur 42 Tage haltbar.

Regeln gelockert

Für manche Menschen wird Blutspenden künftig leichter möglich. Mehrere Wartefristen wurden verkürzt, ein Ausschlusskriterium fällt ganz weg. Nach einem Zeckenstich muss man nun nur noch vier Wochen warten, sofern keine Beschwerden auftreten. Bisher waren es acht Wochen. Auch nach gängigen Infekten oder einer abgeschlossenen Antibiotika-Therapie ist eine Spende schon nach zwei Wochen möglich. Nach einer gut verheilten Wurzelbehandlung oder Wurzelfüllung kann man bereits nach einer Woche wieder Blut spenden. Auch Personen, die sich zwischen 1980 und 1996 länger als sechs Monate in Großbritannien oder Nordirland aufgehalten haben, dürfen nun wieder Blut spenden. Wer unsicher ist, kann sich unter der kostenlosen Servicenummer 0800 190 190 informieren.