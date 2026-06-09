Die besten Kommunikationsprojekte der Steiermark werden wieder gesucht

In der Steiermark werden wieder starke Kommunikationsprojekte vor den Vorhang geholt. Bis 1. Juli können Projekte für den PR-Panther 2026 nominiert werden.

Der PR-Panther 2026 sucht die besten Kommunikationsprojekte der Steiermark. Neu ist: Jede Nominierung hat durch den Sonderpreis Nachhaltigkeit eine zweite Gewinnchance.

Der PR-Panther 2026 sucht die besten Kommunikationsprojekte der Steiermark. Neu ist: Jede Nominierung hat durch den Sonderpreis Nachhaltigkeit eine zweite Gewinnchance.

Der PR-Panther 2026 sucht die besten Kommunikationsprojekte des Landes aus den vergangenen zwei Jahren. Offiziell heißt die Auszeichnung „Steirischer Landespreis für Kommunikation“. Ab sofort können Projekte auf www.pr-panther.at nominiert werden. Die Frist endet am 1. Juli 2026. Am 7. Juli startet dann das Public Voting.

Vier Kategorien

Eingereicht werden kann in vier Kategorien. Bei „Tourismus, Sport, Freizeit und Gesundheit“ geht es um Projekte rund um Genuss, Kulinarik, Reise, Auszeit, Bewegung und Fitness. In der Kategorie „Wirtschaft“ werden Kommunikationsprojekte aus Branchen wie Gewerbe, Industrie, Handel, Handwerk, Produktion und Dienstleistung gesucht. „Wissenschaft, Forschung und Bildung“ richtet sich an Universitäten, Fachhochschulen, Schulen, Kindereinrichtungen, Institutionen und Netzwerke. Bei „Gesellschaft und Kultur“ stehen Projekte mit gesellschaftlicher oder kultureller Bedeutung im Mittelpunkt.

Zweite Chance

Neu ist heuer der „Sonderpreis Nachhaltigkeit in der Kommunikation“. Dafür muss kein eigenes Projekt eingereicht werden. Jede Nominierung wird automatisch auf ihre Nachhaltigkeit hin bewertet. Damit hat jedes nominierte Projekt zwei Gewinnchancen. Thomas Zenz, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der WKO Steiermark, sagt dazu: „Nachhaltigkeit hat nicht nur eine ökologische Dimension, sondern auch eine ökonomische und soziale Dimension. Wir sprechen von einer Haltung, bei der es um vorausschauendes Denken, Handeln und Wirtschaften geht.“

Vor den Vorhang

Mit dem Motto „Jetzt KOMM!“ will der PR-Panther Projekte sichtbar machen, die etwas bewegen. Gesucht werden Arbeiten, die Aufmerksamkeit schaffen, Vertrauen aufbauen und Erfolg für Kundinnen und Kunden bringen. „‚Jetzt KOMM!‘, das heißt: raus aus der Zurückhaltung, rein in die Sichtbarkeit! Wir können die Lage schlechtreden oder zeigen, was funktioniert. Die steirische Kommunikationsszene liefert starke Arbeit, die Kundinnen und Kunden erfolgreich macht. Der PR-Panther ist die Bühne dafür“, so Zenz. Und weiter: „Schluss mit feig! Gute Kommunikation gehört vor den Vorhang – gerade jetzt.“

Voting ab Juli

Die Jurierung läuft über Public Voting und Fachjury. Das Public Voting ist von 7. Juli bis 10. August offen. Danach werden die fünf Arbeiten mit den meisten Stimmen in der jeweiligen Kategorie von einer Fachjury bewertet. Zusätzlich kürt das Publikum per Voting den oder die Kommunikator:in des Jahres. Die Preisverleihung findet am 15. September im Rahmen des Presseclub-Festes im Innenhof des Priesterseminars in der Bürgergasse 2 in Graz statt. Weitere Infos gibt es auf www.pr-panther.at.