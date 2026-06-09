Mordversuch in der Steiermark: Drei Männer in Mailand festgenommen

Nach einer schweren Gewalttat in der Steiermark wurden laut Medienberichten drei Verdächtige in Mailand festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen versuchten Mordes.

Eine schwere Gewalttat in der Steiermark beschäftigt nun auch die Behörden in Italien. Laut Medienberichten wurden drei Männer im Raum Mailand festgenommen. Gegen sie wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. Auch Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt stehen im Raum. Passiert sein sollen die Taten bereits am 8. Februar. Das teilte die Staatsanwaltschaft Graz am Dienstag, dem 9. Juni 2926, mit. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen vier ägyptische Staatsbürger. Sie sollen im Großraum Mailand leben. Nach ihnen wurde europaweit gesucht.

Opfer schwer verletzt

Das Opfer ist laut Staatsanwaltschaft ebenfalls ein ägyptischer Staatsbürger. Der Mann soll von den Verdächtigen schwer misshandelt worden sein. Außerdem soll er gegen seinen Willen festgehalten worden sein. Dabei soll es zu weiteren schweren Übergriffen gekommen sein. Laut Medienberichten sollen bei der Tat auch Schlagwaffen und eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Drei Verdächtige im Alter von 26, 36 und 44 Jahren wurden nun festgenommen. Sie sitzen derzeit in Mailand in Haft.

Ein Mann flüchtig

Nach einem vierten Verdächtigen wird weiter gesucht. Dabei handelt es sich um einen 41-jährigen Mann. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz laufen weiter. Für die Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 11:20 Uhr aktualisiert