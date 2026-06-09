Bei Observation zugeschlagen: Duo in Wien gefasst

Nach einer Serie von Taschendiebstählen in mehreren Bundesländern führte die Spur nach Wien: Zwei 51-Jährige wurden festgenommen. Auch Fälle in der Steiermark werden ihnen zur Last gelegt.

Zwischen Dezember 2024 und Juni 2026 sollen eine 51-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann aus Bulgarien zumindest zehn Straftaten begangen haben. Laut Landespolizeidirektion Steiermark stehen sie im Verdacht, in der Steiermark, im Burgenland sowie in Ober- und Niederösterreich aktiv gewesen zu sein. Den beiden werden gewerbsmäßige Diebstähle, die Entfremdung unbarer Zahlungsmittel sowie Urkundenunterdrückungen zur Last gelegt. Die Ermittlungen liefen umfangreich, ehe es am Mittwochnachmittag, dem 3. Juni 2026, in Wien zum Zugriff kam.

Spur führt nach Wien

Der entscheidende Hinweis kam über ein gesuchtes Täterfahrzeug. Nachdem dieses in Wien festgestellt worden war, wurden die beiden Beschuldigten von Kräften der EGS Wien observiert. Dabei sollen sie mehrere Supermärkte angefahren haben. Die Frau soll die Geschäfte betreten haben, während der Mann als Fahrer und Aufpasser fungiert haben dürfte. So beschreibt es die Landespolizeidirektion Steiermark.

Auf frischer Tat ertappt

Während der Observation soll die 51-Jährige einem 86-jährigen Mann die Geldbörse gestohlen haben. Darin befanden sich laut Polizei mehrere Tausend Euro Bargeld. Kurz darauf wurden die beiden Verdächtigen auf frischer Tat betreten. Die Festnahme erfolgte im Bereich Wien-Landstraße. Gegen die Frau bestand bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz.

Nicht geständig

Das gestohlene Bargeld wurde sichergestellt. Anschließend wurden die beiden Beschuldigten vom Landeskriminalamt Steiermark vernommen. Geständig zeigten sie sich dabei laut Polizei nicht. Am 4. Juni 2026 wurden beide in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen dauern weiter an.