Gewitter ziehen am Nachmittag über die Steiermark

Der Dienstat, 9. Juni, startet nicht überall gleich: Während es im Westen Österreichs schon in der Früh trüb und regnerisch ist, zeigt sich der Osten zunächst noch oft sonnig und warm. Im Laufe des Tages ändert sich das aber deutlich. Grund dafür ist laut Skywarn Austria eine markante Kaltfront aus Nordwesten, die Österreich erreicht. Sie bringt einen spürbaren Wetterumschwung mit sich.

Gewitter ab Mittag

Ab den Mittagsstunden steigt entlang der Bergregionen die Gefahr für Schauer und Gewitter deutlich an. Danach breiten sich die Gewitter rasch weiter nach Süden und Osten aus. Auch die Steiermark liegt dabei im Blickpunkt. Laut Skywarn Austria können sich hier lokal kräftige Gewitter bilden. Bei den Gewittern kann es stellenweise ordentlich zur Sache gehen. Möglich sind lokal kräftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel. In gelb markierten Bereichen wird laut Skywarn Austria mit kräftigem Starkregen, Sturmböen in Gewitternähe und Hagel bis etwa drei Zentimeter gerechnet. In orange markierten Bereichen kann Starkregen örtlich sogar zu Überflutungsgefahr führen, dazu sind Sturmböen und Hagel bis etwa vier Zentimeter möglich.