Während Zirkus-Vorstellung: Eselbaby erblickt das Licht der Welt

Während die Besucher eine Vorstellung genossen, spielte sich hinter den Kulissen ein ganz besonderes Ereignis ab: Im Circus Althoff in Schladming kam ein Eselbaby zur Welt. Mutter und Jungtier sind wohlauf.

Für eine tierische Überraschung sorgte am Wochenende der Circus Althoff in Schladming. Wie der ORF berichtet, brachte Eselstute Luna während einer laufenden Vorstellung ein gesundes Jungtier zur Welt. Die kleine Eseldame ließ nicht lange auf sich warten und erkundete schon kurz nach der Geburt ihre Umgebung. Laut dem Zirkus verlief alles problemlos. Das neugeborene Tier stand bereits kurze Zeit später auf eigenen Beinen und mischte sich neugierig unter die anderen Stallbewohner.

Neugeborenes aktuell noch namenlos

Auch Mutter Luna geht es gut. Die junge Eselin erweitert die Zirkusfamilie, zu der bereits ihre ältere Schwester Princess gehört. Diese wurde vor zwei Jahren während eines Gastspiels in Altenmarkt geboren. Einen Namen hat der jüngste Familienzuwachs derzeit noch nicht. Während der Circus Althoff noch bis 14. Juni in Schladming gastiert, wird nun nach einer passenden Bezeichnung für die kleine Eseldame gesucht. Danach geht die Reise für den Zirkus weiter nach Salzburg.