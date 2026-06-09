Cold Case im Murtal: Neue Spur könnte Identität eines toten Radfahrers klären

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt ein unbekannter Toter den Ermittlern Rätsel auf. Nun richtet sich der Blick der Polizei verstärkt nach Deutschland - ein besonderes Radtrikot könnte den entscheidenden Hinweis liefern.

Ein unbekannter Mann, ein abgelegenes Waldstück im Murtal und jahrelang keine Spur zu seiner Identität: Dieser außergewöhnliche Kriminalfall beschäftigt die Ermittler in der Steiermark weiterhin: In der der ServusTV-Reihe „Fahndung Österreich“ am Mittwochabend sollen neue Details gezeigt und Hinweise aus der Bevölkerung gesammelt werden. Die Ermittler hoffen dabei besonders auf internationale Aufmerksamkeit. Obwohl die sterblichen Überreste erst 2025 offiziell gemeldet wurden, dürfte der Mann bereits viele Jahre zuvor ums Leben gekommen sein. Gefunden wurde er in einem Waldgebiet bei Bretstein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verstorbene vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs. Neben den Überresten konnten auch mehrere Kleidungsstücke sowie ein Fahrrad sichergestellt werden.

©LPD Steiermark Der Mann war wohl mit dem Fahrrad unterwegs.

Überraschende Verbindung nach Norddeutschland

Besonders interessant für die Ermittler ist ein graues Radtrikot. Nach aktuellen Recherchen dürfte dieses vor vielen Jahren im Raum Bremen an Teilnehmer bestimmter Sportkurse ausgegeben worden sein. Genau dort setzt nun eine neue Spur an. Die Polizei hofft, dass ehemalige Kursteilnehmer, Bekannte oder Angehörige das Kleidungsstück wiedererkennen könnten. Dadurch könnte erstmals geklärt werden, wer der Mann war und wie er letztlich in das abgelegene Waldgebiet in der Obersteiermark gelangte.

©LPD Steiermark Das graue Radtrikot… ©LPD Steiermark …dürfte aus Bremen stammen.

Fahrrad könnte weitere Hinweise liefern

Auch das sichergestellte Fahrrad spielt bei den Ermittlungen eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um ein in Deutschland vertriebenes Modell, das bereits mehrere Jahre alt war. Ob der Verstorbene selbst aus Deutschland stammte oder lediglich Verbindungen dorthin hatte, ist derzeit noch unklar. Bisherige DNA-Untersuchungen, internationale Vermisstenabgleiche und forensische Analysen führten jedenfalls zu keinem Treffer.

Leiche soll jahrelang unentdeckt geblieben sein

Besonders ungewöhnlich: Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Grundstückseigentümer den Fund offenbar bereits vor vielen Jahren gemacht hatte. Eine Meldung an die Behörden erfolgte damals jedoch nicht. Erst im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Übergabe des Besitzes wurde der Fall schließlich angezeigt. Bis heute konnten die Ermittler weder die Identität des Mannes eindeutig klären noch die genaue Todesursache feststellen. Auch ein mögliches Fremdverschulden wird weiterhin geprüft.

Polizei bittet um Hinweise

Mit der Veröffentlichung neuer Fotos von Bekleidung und Fahrrad hoffen die Ermittler nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere aus Deutschland. Ziel ist es, dem unbekannten Toten nach all den Jahren endlich einen Namen geben zu können.