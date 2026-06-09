Hagel und Gewitter: Rote Wetterwarnung für Teile der Steiermark

Nach einem zunächst ruhigen Start in den Dienstag spitzt sich die Wetterlage in der Steiermark deutlich zu. Für Teile des Landes gilt inzwischen die zweithöchste Warnstufe. Gewarnt wird vor starken Gewittern und Hagel.

Was am Vormittag noch vergleichsweise ruhig begonnen hat, hat sich im Laufe des Tages stark verändert. Ein Wetterumschwung kündigt sich an. Bereits seit den Mittagsstunden entwickeln sich über der Steiermark zunehmend kräftige Schauer und Gewitter. Besonders betroffen sind aktuell die westlichen und zentralen Landesteile. Die Unwetterzentrale Österreich hat die Warnlage am späten Nachmittag deutlich verschärft.

Rote Warnstufe für Murtal und Murau

Für Teile der Obersteiermark gilt inzwischen die zweithöchste Warnstufe. Konkret sind das vor allem die Bezirke Murtal und Murau, wo laut aktuellen Einschätzungen mit besonders heftigen Gewittern gerechnet werden muss. Dabei drohen vor allem intensiver Starkregen, Sturmböen sowie Hagel. Lokal kann es dadurch auch zu Überflutungen oder Verkehrsbehinderungen kommen.

©UWZ Für Teile der Steiermark gilt die zweithöchste Warnstufe (Stand 17.20 Uhr).

Orange Warnstufe in weiteren Regionen

Auch in mehreren weiteren Bezirken bleibt die Lage angespannt. Für Leoben, Liezen, Weiz sowie Hartberg-Fürstenfeld gilt derzeit eine orange Wetterwarnung. Hier ist ebenfalls mit kräftigen Gewittern zu rechnen, die lokal Starkregen und Sturmböen mit sich bringen können. Die genaue Entwicklung bleibt laut Experten weiter dynamisch.