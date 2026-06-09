Neues Businesshotel eröffnet in der Weststeiermark

In Lannach in der Steiermark startet am 16. Juni ein neues Businesshotel mit digitalem Self-Check-in und 24-Stunden-Service. Das ML Business Hotel setzt auf flexible Abläufe für Geschäftsreisende.

In Lannach eröffnet mit 16. Juni das ML Business Hotel ein neues Hotelkonzept, das sich gezielt an Geschäftsreisende richtet. Das Haus wird von dem steirischen Hotelmanager Bernhard Langer gemeinsam mit den Tiroler Hoteliers Alexander und Christian Marent betrieben.

36 Zimmer und Self-Check-in-Konzept

Das Hotel verfügt über insgesamt 33 Doppelzimmer und drei Einzelzimmer. Geführt wird es als reines Self-Check-in-Hotel mit digitaler 24-Stunden-Rezeption. Gäste können somit jederzeit flexibel an- und abreisen. Zusätzlich steht rund um die Uhr ein Support per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Snack- und Getränkeautomaten sowie kostenlosen Kaffee. Die Zimmer sind klimatisiert und mit Arbeitsbereichen sowie Sky-TV ausgestattet. Angeboten werden Übernachtungen inklusive Frühstück. Die Zimmerpreise beginnen bei rund 90 Euro. Das Konzept ist klar auf Geschäftsreisende und Besucher der regionalen Unternehmen ausgerichtet.

Betreiber mit Erfahrung in der Hotelerie

Der Name „ML“ setzt sich aus den Nachnamen der Betreiber Marent und Langer zusammen. Alexander und Christian Marent führen unter anderem das Boutiquehotel Marent in Fiss, das mit einem Michelin-Stern sowie vier Hauben ausgezeichnet ist. Bernhard Langer, der aus Graz stammt, ist ebenfalls im Betrieb des Tiroler Hauses tätig. Operativ geleitet wird das neue Hotel in Lannach von Inge Ritz aus Graz. „Die Weststeiermark hat sich in den vergangenen Jahren zu einem starken Wirtschaftsstandort entwickelt. Geschäftsreisende erwarten sich einfache Abläufe, Flexibilität und Komfort. Genau das bieten wir“, sagte Langer zur Eröffnung.

Wirtschaftsstandort Weststeiermark im Fokus

Besonders die Region rund um Lannach, Deutschlandsberg und Graz-West habe sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich stark entwickelt. Auch die Koralmbahn habe zur Ansiedlung internationaler Unternehmen beigetragen. Mit der zentralen Lage soll sich das ML Business Hotel als Unterkunft für Geschäftsreisende in der Region etablieren. Für Firmen werden spezielle Konditionen angeboten.