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/ ©Oskars Zvejs/Pixabay
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt ein brennendes Auto am Straßenrand stehen.
Ein Auto geriet am Dienstnachmittag in Großklein in Brand.
Leibnitz
09/06/2026
Fahrzeugbrand

Geruch macht Steirer (37) stutzig, dann stand Wagen in Vollbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag, dem 9. Juni 2026, ein Wagen in Großklein (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark in Brand. "Verletzt wurde niemand", informiert die Polizei.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Gegen 16.25 Uhr bemerkte ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz während der Fahrt auf der L604 Brandgeruch. Daraufhin fuhr er mit seinem Fahrzeug auf einen öffentlichen Parkplatz und stellte beim Verlassen des Wagens bereits Feuer unter dem Wagen fest. Beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte befand sich das mit Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeug (Dieselkraftstoff) in Vollbrand.

Weiteres Fahrzeug, Asphalt und Bäume beschädigt

Die Feuerwehr Großklein war mit insgesamt 14 Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen am Brandort und gab um 16.50 Uhr das Brandende bekannt. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden ein in der Nähe befindliches Fahrzeug, der Asphalt, die Pflastersteine und mehrere Bäume am öffentlichen Parkplatz beschädigt. Durch den Brand wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Der Schaden in derzeit unbekannter Höhe dürfte von einer Versicherung gedeckt sein. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache laufen.

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