Schockmoment bei der Arbeit: Traktor überrollt Weinbauer (37)

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag, dem 9. Juni 2026 in der Südoststeiermark ereignet. Ein 37-jähriger Weinbauer wurde von seinem Weingartentraktor teilweise überrollt und verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 16 Uhr während Arbeiten an Weinreben in Halbenrain. Der 37-Jährige hatte seinen Weingartentraktor auf einem leicht abschüssigen Gelände abgestellt und das Fahrzeug verlassen. Als sich der Mann unmittelbar neben dem Traktor befand, setzte sich dieser aus bislang unbekannter Ursache selbstständig in Bewegung und rollte langsam den Hang entlang.

Weinbauer wurde überrollt

Der Weinbauer geriet dabei unter das Fahrzeug. Nach ersten Informationen wurden sein rechtes Bein sowie Teile der rechten Körperseite vom Traktor überrollt. Trotz der Verletzungen gelang es dem 37-Jährigen, das Fahrzeug selbst zum Stillstand zu bringen und Schlimmeres zu verhindern.

Mitarbeiter alarmierte Rettungskräfe

Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall aus einiger Entfernung und eilte sofort zur Unfallstelle. Er verständigte die Rettungskräfte, die den Verletzten gemeinsam mit einem Notarztteam versorgten. Anschließend wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldbach gebracht. Die Ermittlungen der Polizei ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aufgrund der Aussagen von Zeugen sowie der Erhebungen vor Ort wird derzeit von einem Unfallgeschehen ausgegangen.