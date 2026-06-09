Trüber Mittwoch in der Steiermark: Regen, Gewitter und markante Abkühlung

Der Mittwoch bringt in der Steiermark häufig dichte Wolken und wiederkehrenden Regen. Im Tagesverlauf verschärft sich die Wetterlage zunehmend, besonders am Nachmittag.

Der Mittwoch startet vor allem in der Obersteiermark vielerorts grau und unbeständig. Immer wieder ziehen Regenfelder durch, nur zwischendurch sind kurze Pausen möglich. Eine etwas ruhigere Phase zeichnet sich lediglich rund um die Mittagszeit ab. Danach nimmt die Niederschlagsaktivität wieder zu, so die GeoSphere Austria.

Nachmittags teils kräftige Schauer

Im weiteren Tagesverlauf werden die Regenfälle häufiger und intensiver. Besonders am Nachmittag sind lokal auch kräftige Schauer möglich, die punktuell stark ausfallen können. In Richtung Süden bleibt es dagegen zunächst noch vergleichsweise ruhig. Dort erreichen Schauer und einzelne Gewitter erst am Abend die Region.

Deutlicher Temperaturrückgang

Der Wind weht tagsüber meist aus südöstlicher Richtung. Am Abend sorgt eine heranziehende Kaltfront für eine deutliche Umstellung: Der Wind frischt zeitweise kräftig auf und dreht auf Nordwest. Auch die Temperaturen gehen im Tagesverlauf spürbar zurück. Die Höchstwerte liegen zwischen rund 13 Grad in Mariazell und bis zu 23 Grad im südlichen Mureck. Im Norden sinkt zudem die Schneefallgrenze am Abend auf etwa 2000 Meter Höhe ab.