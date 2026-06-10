Nach heftigem Gewitter: 135 Feuerwehr-Einsätze im Murtal

Heftige Gewitter samt Hagelschauer zogen am Dienstag über das Murtal. Die intensiven Niederschläge sorgten für etliche Überflutungen in dem betroffenen Gebiet. 187 Feuerwehrleute standen im Dauereinsatz.

Mit einem Boot arbeiteten sich die Feuerwehrleute zu einem Auto in einer überschwemmten Unterführung in Knittelfeld vor.

Mit einem Boot arbeiteten sich die Feuerwehrleute zu einem Auto in einer überschwemmten Unterführung in Knittelfeld vor.

Heftiger Starkregen und Hagel haben in Knittelfeld und Spielberg schwere Schäden angerichtet. Die Niederschläge fluteten Keller, Liftschächte sowie Tiefgaragen, setzten Unterführungen unter Wasser und brachten die Kanalisation zum Überlaufen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Apfelberg, Flatschach, Großlobming, Knittelfeld, Kobenz, Sachendorf, Spielberg, St. Margarethen sowie die Betriebsfeuerwehr ÖBB Knittelfeld.

Mann steckte in überschwemmter Unterführung fest

„Besonders herausfordernd gestaltete sich die Lage in einem überschwemmten Unterführungsbereich im Stadtgebiet von Knittelfeld“, weiß Thomas Zeiler, Pressebeauftragter des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld. Dort war ein Mann aufgrund der Wassermassen in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Um ihn zu befreien, starteten die Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg eine gemeinsame Bootsrettung auf der Fahrbahn. „Er wurde sicher aus seiner misslichen Lage befreit“, versichert Zeiler.

©Thomas Zeiler / Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld | Der Autofahrer steckte in einer überschwemmten Unterführung in Knittelfeld fest. ©Thomas Zeiler / Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld | Die Feuerwehr kam den Mann zu Hilfe. ©Thomas Zeiler / Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld | Mit einem Boot arbeiteten sie sich zu dem Autofahrer vor.

135 Einsätze

Um die rund 135 gemeldeten Einsätze zu bewältigen, formierte sich ein eigener Einsatzstab. Dieser reihte die Vorfälle nach Priorität und übernahm die zentrale Koordination. „Die Feuerwehrleute arbeiteten bis weit in die späten Nachtstunden daran, die Schadenslagen zu beseitigen und die betroffenen Bereiche abzusichern“, so der Pressebauftragte abschließend. „Dank des schnellen und professionellen Eingreifens aller Beteiligten konnten die Auswirkungen des Unwetters bestmöglich eingedämmt werden.“

©Thomas Zeiler / Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld | Das heftige Gewitter sorgte für zahlreiche Überflutungen im Murtal.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 07:14 Uhr aktualisiert