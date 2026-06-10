Nach heftigem Gewitter: 135 Feuerwehr-Einsätze im Murtal
Heftige Gewitter samt Hagelschauer zogen am Dienstag über das Murtal. Die intensiven Niederschläge sorgten für etliche Überflutungen in dem betroffenen Gebiet. 187 Feuerwehrleute standen im Dauereinsatz.
Heftiger Starkregen und Hagel haben in Knittelfeld und Spielberg schwere Schäden angerichtet. Die Niederschläge fluteten Keller, Liftschächte sowie Tiefgaragen, setzten Unterführungen unter Wasser und brachten die Kanalisation zum Überlaufen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Apfelberg, Flatschach, Großlobming, Knittelfeld, Kobenz, Sachendorf, Spielberg, St. Margarethen sowie die Betriebsfeuerwehr ÖBB Knittelfeld.
Mann steckte in überschwemmter Unterführung fest
„Besonders herausfordernd gestaltete sich die Lage in einem überschwemmten Unterführungsbereich im Stadtgebiet von Knittelfeld“, weiß Thomas Zeiler, Pressebeauftragter des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld. Dort war ein Mann aufgrund der Wassermassen in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Um ihn zu befreien, starteten die Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg eine gemeinsame Bootsrettung auf der Fahrbahn. „Er wurde sicher aus seiner misslichen Lage befreit“, versichert Zeiler.
135 Einsätze
Um die rund 135 gemeldeten Einsätze zu bewältigen, formierte sich ein eigener Einsatzstab. Dieser reihte die Vorfälle nach Priorität und übernahm die zentrale Koordination. „Die Feuerwehrleute arbeiteten bis weit in die späten Nachtstunden daran, die Schadenslagen zu beseitigen und die betroffenen Bereiche abzusichern“, so der Pressebauftragte abschließend. „Dank des schnellen und professionellen Eingreifens aller Beteiligten konnten die Auswirkungen des Unwetters bestmöglich eingedämmt werden.“