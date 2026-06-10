Nach Superzelle bei Graz: Wetterwarnung für die ganze Steiermark

Nach Starkregen, Hagel und einer Superzelle über Graz bleibt die Wetterlage in der Steiermark angespannt. Auch am Mittwoch warnen Meteorologen vor kräftigen Regenschauern, Gewittern und lokalen Überflutungen.

Die Unwetter haben die Steiermark auch am Dienstagabend fest im Griff gehabt. Während in mehreren Regionen Hagel niederging und im Raum Graz teils enorme Regenmengen gemessen wurden, entlud sich eine Superzelle südwestlich der Landeshauptstadt, 5 Minuten hat berichtet: Superzelle nahe Graz: Warnung vor Hagel und Überschwemmungen. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei: Auch für Mittwoch gilt für das gesamte Bundesland eine Wetterwarnung.

Superzelle nahe Graz sorgte für angespannte Lage

Bereits am Dienstag hatten sich die Gewitterzellen über der Steiermark rasch verstärkt. Besonders betroffen waren zunächst die Bezirke Murau und Murtal, später verlagerte sich das Unwettergeschehen in Richtung Graz und Südoststeiermark. Allein im Murtal kam es zu rund 135 Feuerwehr-Einsätze. Laut Skywarn Austria organisierte sich südwestlich von Graz eine besonders starke Gewitterzelle. Meteorologen sprachen von einer möglichen Superzelle, einer besonders gefährlichen Gewitterform, die oft mit Hagel, Starkregen und kräftigen Sturmböen einhergeht. Im Raum Graz wurden innerhalb kurzer Zeit zwischen 20 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter registriert. Lokal kam es zu starkem Niederschlag, der kleinere Überflutungen verursachen konnte.

Wetterwarnung bleibt auch am Mittwoch aufrecht

Die Geosphere Austria hält die Warnung für die gesamte Steiermark weiterhin aufrecht. Für Mittwoch gilt landesweit die gelbe Warnstufe, Stufe zwei von vier. Dabei sind örtlich bereits Schäden möglich. Vor allem in der Obersteiermark wird es häufig regnen. Zwar sind zwischendurch trockene Phasen möglich, insgesamt bleibt das Wetter jedoch wechselhaft und trüb. Auch im Süden und Osten zeigt sich die Sonne kaum. Besonders aufmerksam sollten die Menschen am Nachmittag sein. Dann nimmt die Niederschlagsaktivität erneut zu.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kräftige Regenschauer und Gewitter ziehen durchs Land

Meteorologen erwarten, dass sich die Lage im Laufe des Mittwochs wieder zuspitzt. Von Westen her breitet sich neuer Regen aus, der stellenweise kräftig ausfallen kann. Vor allem am Nachmittag und Abend sind lokale Starkregenereignisse möglich. In manchen Regionen könnten innerhalb kurzer Zeit größere Niederschlagsmengen zusammenkommen. Im Süden und Südosten steigt zudem die Gewittergefahr. Begleitet wird die Wetterumstellung von auffrischendem Wind. Mit Durchzug der Störung dreht dieser auf Nordwest und kann zeitweise kräftig ausfallen.

©Thomas Zeiler / Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld Die steirische Feuerwehr stand gestern im Dauereinsatz.

Temperaturen brechen deutlich ein

Neben Regen und Gewittern bringt die Wetterfront auch deutlich kühlere Luft in die Steiermark. Die Höchstwerte erreichen nur noch zwischen 12 Grad in Mariazell und rund 22 Grad in der Südoststeiermark. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze am Abend sogar bis auf etwa 2.000 Meter Seehöhe. Damit endet vorerst die frühsommerliche Wetterphase.

Wetterberuhigung ab Donnerstag in Sicht

Nach den turbulenten Tagen gibt es jedoch auch positive Nachrichten. Laut Geosphere Austria setzt sich ab Donnerstag zunehmend freundlicheres Wetter durch. Am Vormittag lockern die Wolken immer häufiger auf und die Sonne zeigt sich wieder öfter. Einzelne Regenschauer sind zwar weiterhin möglich, vor allem entlang der Alpennordseite, insgesamt wird das Wetter aber deutlich stabiler. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen wieder an. Besonders am Freitag dürfen sich die Steirer auf mehr Sonnenschein und eine spürbare Wetterbesserung freuen.

Experten raten weiterhin zur Vorsicht

Auch wenn die schwersten Unwetter vorerst vorbei sein dürften, bleibt die Wetterlage bis Mittwochabend dynamisch. Meteorologen empfehlen deshalb, aktuelle Warnungen zu verfolgen und bei Gewittern Vorsicht walten zu lassen. Vor allem in Gebieten mit bereits gesättigten Böden können weitere kräftige Regenschauer lokal rasch zu Problemen führen.