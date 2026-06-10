Aquaplaning auf S36: Auto schleudert bei St. Stefan von Fahrbahn

Starker Regen wurde einem Autofahrer am Dienstagabend auf der S36 zum Verhängnis. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und verunfallte kurz vor der Abfahrt St. Stefan. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus.

Ein Verkehrsunfall auf der S36 bei St. Stefan ob Leoben hat am Dienstagabend mehrere Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Ursache dürfte die regennasse Fahrbahn gewesen sein. Ein Fahrzeug kam ins Schleudern und verunfallte kurz vor der Abfahrt St. Stefan in Fahrtrichtung Wien. Der Sirenenalarm für die Einsatzkräfte erfolgte gegen 20.39 Uhr. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit verletzter Person.

Fahrzeug geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

Nach ersten Informationen verlor der Lenker aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verlief der Unfall vergleichsweise glimpflich. Eine Person wurde leicht verletzt und konnte rasch von den Einsatzkräften versorgt werden. Die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben rückte gemeinsam mit den Feuerwehren Kaisersberg und Kraubath an der Mur zur Unfallstelle aus. Zu den Aufgaben der Einsatzkräfte gehörten die Betreuung der Unfallbeteiligten, die Absicherung der Einsatzstelle sowie die Sperre des betroffenen Straßenabschnitts. Zusätzlich unterstützten die Feuerwehrleute den Abtransport des beschädigten Fahrzeugs.

©Feuerwehr St. Stefan ob Leoben Nach ersten Informationen verlor der Lenker aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Fahrbahn musste gereinigt werden

Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn gemeinsam mit den weiteren Einsatzorganisationen gereinigt. Ziel war es, die Verkehrssicherheit möglichst rasch wiederherzustellen und Gefahren für nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Erst nach Beendigung aller Arbeiten konnte die S36 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Neben den Feuerwehren standen auch Kräfte der API Gleinalm, des Rettungsdienstes, der Asfinag sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.