Pride Month: Regenbogenflagge weht jetzt am Rathaus Gleisdorf

Mit einer gehissten Regenbogenflagge am Rathaus setzt Gleisdorf im Pride Month ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und Offenheit. Auch in Graz wird die LGBTQIA+-Community mit neuen Regenbogen-Zebrastreifen sichtbar unters

Ein buntes Zeichen mitten im Herzen der Stadt: In Gleisdorf weht seit Kurzem die Regenbogenflagge vor dem Rathaus. Damit wird im Pride Month ein sichtbares Bekenntnis zu Vielfalt, Respekt und einem friedlichen Miteinander gesetzt. Die Grünen Gleisdorf machten die Aktion öffentlich und betonen die Botschaft dahinter: „Der Regenbogen steht für Respekt und die Freiheit, das Eigene zu leben.“ Vielfalt bereichere die Gesellschaft, Menschlichkeit verbinde die Menschen, nicht nur im Pride Month, sondern an jedem Tag des Jahres.

Regenbogenflagge als Symbol für Offenheit

Die Regenbogenflagge gilt weltweit als Symbol für die LGBTQIA+-Community und steht für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit. Mit dem Hissen der Flagge möchte Gleisdorf zeigen, dass unterschiedliche Lebenswege, Identitäten und Perspektiven Platz haben. Die Aktion soll ein Zeichen für gegenseitigen Respekt und ein offenes Miteinander setzen.

Auch Graz setzt sichtbare Zeichen

Nicht nur in Gleisdorf wird der Pride Month sichtbar begangen. Auch Graz setzt aktuell mehrere Maßnahmen, um Vielfalt im öffentlichen Raum stärker sichtbar zu machen. Dort entstehen neue Regenbogen-Zebrastreifen an zentralen Orten der Stadt. Neu gestaltet wurden Standorte vor der Karl-Franzens-Universität in der Halbärthgasse sowie vor der Pädagogischen Hochschule am Hasnerplatz. Zusätzlich wird der bestehende Regenbogen-Zebrastreifen vor dem Kunsthaus Graz erneuert. Die Stadt Graz sieht die bunten Schutzwege als Zeichen für Offenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Besonders die Standorte vor Bildungseinrichtungen sollen Vielfalt im Alltag sichtbar machen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betonte zuletzt, dass Regenbogen-Zebrastreifen weit mehr seien als Farbe auf Asphalt. Sie würden zeigen, dass Vielfalt zur Stadt gehöre und alle Menschen ihren Platz haben.