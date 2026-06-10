„Feuerteufel“ schlug jahrelang zu, jetzt sitzt er in Haft

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, zwischen August 2023 und Juni 2026, insgesamt sechs Brandstiftungen begangen zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark nahmen den Mann fest.

Sonntagabend, 7. Juni 2026, setzte ein vorerst unbekannter Täter in Krottendorf-Gaisfeld eine neben einem Wohnhaus befindliche Thujen-Hecke in Brand. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Beamte der Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld einen 36-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bezirk Voitsberg aus.

Mysteriöse Brandserie gelöst

Zudem konnten sie weitere fünf gleich gelagerte Brandlegungen zwischen August 2023 und März 2026 in Krottendorf-Gaisfeld klären. Bei seiner Einvernahme war er geständig und gab an, die Brände in alkoholisiertem Zustand begangen zu haben. Ein Motiv konnte er nicht nennen. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Durch die Brände entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.