Überraschung nach Jobende: Tausende Euro standen Steirerin noch zu

Eine 40-jährige Angestellte aus der Steiermark ließ ihre Endabrechnung nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses prüfen. Dabei stellte sich heraus, dass ihr mehrere Ansprüche fehlten.

Nach dem Ende ihres Dienstverhältnisses im Gastgewerbe entschied sich eine 40-jährige Steirerin dazu, ihre Endabrechnung kontrollieren zu lassen. Dabei zeigte sich, dass wesentliche Zahlungen nicht berücksichtigt worden waren. Konkret fehlten sowohl anteilige Sonderzahlungen als auch die Abgeltung offener Urlaubstage, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark. Damit war die Endabrechnung unvollständig und für die Arbeitnehmerin nachteilig.

4.200 Euro Nachzahlung erreicht

Die Frau wandte sich an die Arbeiterkammer Steiermark, die den Fall überprüfte und Kontakt mit dem ehemaligen Arbeitgeber aufnahm. In der Folge wurde die Berechnung der Ansprüche neu aufgerollt und rechtlich korrekt gestellt. Durch die Intervention der Arbeitervertretung konnte die Situation rasch geklärt werden. Am Ende des Verfahrens erhielt die 40-Jährige eine Nachzahlung in der Höhe von 4.200 Euro. Darin enthalten waren sowohl offene Urlaubsansprüche als auch das noch ausstehende Weihnachtsgeld anteilig.