Montanuniversität schreibt Geschichte beim Staatspreis Marketing

Die Montanuni Leoben darf sich über eine hochkarätige Auszeichnung freuen. Beim Staatspreis Marketing 2026 wurde die Universität für ihren neuen Markenauftritt mit dem erstmals vergebenen Bundesländerpreis Steiermark geehrt.

Bei der Verleihung des Staatspreis Marketing 2026 in Wien wurde die Montanuniversität Leoben als beste steirische Einreichung ausgezeichnet. Prämiert wurde der neue Markenauftritt der Universität, der gemeinsam mit der Agentur Springer & Jacoby entwickelt wurde. Die Bundesländerpreise wurden heuer erstmals vergeben. Ziel ist es, besonders erfolgreiche Marketingprojekte aus allen österreichischen Bundesländern sichtbar zu machen und hervorzuheben.

Unter den besten Einreichungen Österreichs

Insgesamt wurden 148 Projekte eingereicht. Eine Fachjury unter Vorsitz von Professor Thomas Foscht von der Universität Graz wählte die diesjährigen Gewinner aus. Neben dem Erfolg in der Steiermark-Kategorie schaffte es die Montanuniversität Leoben auch österreichweit unter die besten Projekte. Der neue Markenauftritt wurde als Finalist in der Hauptkategorie „Dienstleistungs-Marketing“ nominiert. Nach Angaben der Universität ist dies das erste Mal in der Geschichte des Staatspreises, dass eine Universität in einer Hauptkategorie vertreten ist.

Bedeutung von Hochschulmarketing wächst

Die Auszeichnung verdeutlicht laut der Universität die steigende Bedeutung professioneller Kommunikation im Hochschulsektor. Angesichts des internationalen Wettbewerbs um Studierende, Fachkräfte und Forschungspartner werde eine klare Positionierung immer wichtiger. Zur Preisverleihung nach Wien reisten unter anderem Vizerektorin Christina Holweg, Vizerektorin Manuela Raith sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Serviceabteilung Marketing and Communication an. Begleitet wurden sie von Vertretern der beteiligten Agentur sowie Repräsentanten der Universität und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft.

Zweite Auszeichnung innerhalb weniger Wochen

Für die Kommunikationsarbeit der Montanuniversität ist es bereits der zweite größere Erfolg innerhalb kurzer Zeit. Erst im April wurde die Universität für eine Werbekampagne im öffentlichen Raum mit dem Ankünder Transport Media Award in Gold ausgezeichnet. Mit dem Gewinn des Bundesländerpreises erhält der neue Markenauftritt nun auch auf nationaler Ebene zusätzliche Anerkennung und bestätigt den eingeschlagenen Kommunikationskurs der Leobener Universität.