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Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkenverhangenen Himmel über dem Stadion Liebenau in Graz.
Nach einem wolkigen Start zeigt sich am Donnerstag in der Steiermark immer öfter die Sonne.
Steiermark
10/06/2026
Prognose

Wetter bessert sich: Wieder mehr Sonne am Donnerstag in der Steiermark

Der Donnerstag bringt der Steiermark eine Wetterbesserung. Nach einem wolkigen Start setzt sich im Tagesverlauf immer häufiger die Sonne durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 11. Juni, zeigt sich das Wetter in der Steiermark deutlich freundlicher als zuletzt. „In der Früh ist es noch überwiegend stark bewölkt, im Laufe des Vormittags lockern die Wolken aber zunehmend auf und machen der Sonne Platz“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer treten tagsüber nur noch vereinzelt entlang der Alpennordseite auf. Erst gegen Abend steigt auch im Süden und Südosten die Schauerneigung vorübergehend wieder an. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind, wodurch es weiterhin eher kühl bleibt. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad.

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