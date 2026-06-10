Wetter bessert sich: Wieder mehr Sonne am Donnerstag in der Steiermark

Am Donnerstag, dem 11. Juni, zeigt sich das Wetter in der Steiermark deutlich freundlicher als zuletzt. „In der Früh ist es noch überwiegend stark bewölkt, im Laufe des Vormittags lockern die Wolken aber zunehmend auf und machen der Sonne Platz“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer treten tagsüber nur noch vereinzelt entlang der Alpennordseite auf. Erst gegen Abend steigt auch im Süden und Südosten die Schauerneigung vorübergehend wieder an. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind, wodurch es weiterhin eher kühl bleibt. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad.