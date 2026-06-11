Auto stürzte über steile Böschung: Lenker (18) verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ein 18-Jähriger stürzte mit seinem Wagen über eine steile Böschung.

Ein 18-jähriger Autofahrer kam am Mittwoch aus noch unbekannter Ursache von einer Straße im Gemeindegebiet von Ilz ab. Der Wagen stürzte daraufhin über eine steile Böschung, wie erste polizeiliche Ermittlungen ergaben. „Der Lenker erlitt Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, gebracht“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.