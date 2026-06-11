Erstes Grätzlfest in Krieglach: Sechs Unternehmerinnen tun sich zusammen

Sechs Unternehmerinnen aus Krieglach laden am 20. Juni zum ersten Grätzlfest in der Grazer Straße. Mit Kulinarik, Handwerk und Begegnung soll das Ortszentrum belebt und regionale Zusammenarbeit sichtbar gemacht werden.

In Krieglach entsteht ein neues Festformat, das Menschen zusammenbringen und das Ortszentrum stärken soll. Sechs Unternehmerinnen aus der Grazer Straße laden am 20. Juni erstmals zu einem gemeinsamen Grätzlfest ein. Gefeiert wird ab 10 Uhr am Parkplatz der Bäckerei Rothwangl. Im Mittelpunkt stehen regionale Betriebe, Begegnung und die Frage, wie viel Lebensqualität ein lebendiges Ortszentrum schaffen kann.

Sechs Betriebe machen gemeinsame Sache

Hinter dem Grätzlfest stehen sechs engagierte Unternehmerinnen aus Krieglach. Mit dabei sind unter anderem eine Bäckerei, ein Friseursalon, ein Café, ein Kreativzentrum, eine Kunsttherapeutin und eine Pizzeria. Gemeinsam bringen die Betriebe rund 150 Jahre Unternehmertum, Handwerk und Gastfreundschaft mit. Genau diese Vielfalt soll beim Fest sichtbar werden. Das Motto lautet „Gemeinsam feiern, gemeinsam gestalten“. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters. Dabei geht es nicht nur um Unterhaltung. Das Fest soll auch zeigen, welche Bedeutung lokale Unternehmen für das Leben in einer Gemeinde haben. Sie schaffen Arbeitsplätze, Begegnungsorte und persönliche Nähe.

Zeichen für Zusammenhalt und Regionalität

Die Organisatorinnen wollen mit dem ersten Grätzlfest ein starkes Signal setzen. Im Mittelpunkt stehen Zusammenhalt, Regionalität und die Kraft von Frauen im Unternehmertum. „Unser Grätzlfest soll Menschen zusammenbringen und zeigen, wie viel Lebensqualität durch lokale Betriebe entsteht“, betonen die Unternehmerinnen.